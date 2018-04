Hrad Sukoslav

Z významnějších majitelů se do jeho historie zapsali Berkové z Dubé a Černíkové. Od konce 16. století se uvádí již jako pustý. V 19. století byl na hradě postaven hostinec.

Do současné doby se z něj zachovaly dvě válcové věže, přičemž ta vyšší je s ochozem. Dále můžeme spatřit zbytky vstupní brány, obvodové zdi mohutného paláce a části parkánové hradby a dalších zdí. Z východní části hradu je pěkný pohled na zalesněné kopce Českého středohoří. Dobře jsou také vidět hřebeny Krušných hor a město Teplice v čele s hradem Doubravská Hora.

O půlnoci prý podle pověsti bloudí rozvalinami hradu duch se skvrnou černého kalicha na čele. Má to být husitský vůdce Jakoubek z Vřesovic, který hrad dobyl v roce 1434. Po bitvě u Lipan však zradil husity, protože přešel na stranu císaře Zikmunda.

Při návratu zpět se ještě můžeme zastavit a osvěžit se u nedalekého pramene v blízkosti kaple na konci obce. Tento pramen byl v minulosti označován za zázračný, protože prý má léčivou moc.

Zbyde-li vám čas a máte-li chuť ze sebe vydat hodně energie, můžete se ještě pokusit zdolat nejvyšší horu Českého středohoří - Milešovku, která odtud není příliš daleko.

Může se hodit:

Nejbližší železniční zastávka je v obci Ohníč, odkud je to po žluté do Kostomlat pod Milešovkou asi pět kilometrů. Pokud jedete autem, nechte jej dole v obci Kostomlaty a dál se vydejte po modré vzhůru, asi tak kilometr a půl. Převýšení je přibližně 150 metrů.