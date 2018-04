Umíte sníst talíř knedlíků na čas? Poměřte síly na hradě Starý Jičín

Kočárkyáda je už tradiční setkání kočárků z blízkého i vzdáleného okolí zříceniny hradu Starý Jičín, která se nachází na vrchu stejnojmenné obce v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Letošní čtvrtý ročník proběhne v sobotu 3. srpna od 14 hodin.



Třetí ročník Kočárkyády na hradě Starý Jičín proběhne první srpnovou sobotu.

Každý, kdo v tento den vyšlápne s kočárkem na hrad, získá dárek v podobě pamětního listu účastníka. Zatímco děti zabaví skákací hrad a historická střelnice s lukem a kuší, dospělí se mohou utkat v pojídání knedlíků. Zdánlivě příjemná disciplína ale nebude nikterak snadná. O titul maxijedlíka se totiž utká i český přeborník Jaroslav Němec z Bystrého, který v minulosti spořádal v časovém limitu celý kilogram bramborových knedlíků. Kdo si na něj netroufá, může fandit nad občerstvením v tradičním množství a sklenicí studeného piva.



Zřícenina kdysi mohutného hradu Starý Jičín má zachovalou strážní věž s expozicí o hradu, prodejnou suvenýrů a rozhlednou, odkud je krásný výhled do okolní přírody. V areálu funguje také hradní hospůdka. V období prázdnin je hrad otevřený denně od 10 do 17 hodin, při večerních akcích až do jejich skončení.



Poznejte Nový Jičín, město klobouků

Sedm kilometrů severovýchodně od Starého Jičína leží Nový Jičín, okresní město s více než dvě stě let starou tradicí výroby klobouků, čepic a čapek. Jestli vás zajímá historie kloboučnictví, vydejte se do Návštěvnického centra. Najdete tam interaktivní výstavu, která vám přiblíží celý proces výroby pokrývek hlav.



Dámy jistě ocení zejména třetí část expozice, v takzvané zkoušírně budou mít k dispozici množství čepic, klobouků i doplňků k libovolnému zkoušení. Svou fotografii v nejslušivějším modelu pak mohou odeslat přátelům přes webkamerový program. Nejmenší děti si mezitím vyhrají v dětském koutku.

Zvonkohra v radniční věži

Pokud dorazíte do Nového Jičína, zastavte se také na Masarykově náměstí u městské radnice. V její věži je umístěna zvonkohra, která se svými 17 zvony řadí k největším v zemi. Větším počtem zvonů se chlubí pouze radnice v Ostravě s 22 zvony a v Českých Budějovicích s 18 zvony.

Radniční věž v Novém Jičíně má třetí největší zvonkohru v republice.

Zvonkohra hraje čtyřikrát denně, vždy těsně před 9., 12., 15. a 18. hodinou. Po ní zazní klasické odzvonění časového údaje.



Ulovte si vlastní rybu k svačině

Pro kulinářský zážitek, za rybařením nebo obojím se vydejte do netradičního odpočinkového komplexu U rybníčku ne okraji Nového Jičína, nedaleko centra. Zapůjčí vám tam rybářské vybavení a dovolí vám zachytat si v jejich rybníku. Úlovek vám následně zabalí s sebou, nebo vám ho na počkání připraví podle vašich přání. Těm, kterým se rybařit nechce, rybu sami uloví.

V odpočinkovém komplexu U rybníčku nabízejí rybolov pro každého.

Areál vznikl přestavbou bývalého žilinského koupaliště a přebudováním na rybník k lovu ryb. Pokud se vám v komplexu zalíbí, můžete využít možnosti ubytování ve vytápěných dřevěných chatkách nebo apartmánech.