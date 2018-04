Hrad roztancovaly čtyři tisíce lidí

Hrad Buchlov z 13. století stojí na jednom z vrcholů Chřibů asi 75 km od Brna.

Že se podle pořadatelů jedná o největší akci tohoto typu na Moravě, potvrdil fakt, že v předprodeji nezůstal jediný lístek. "Přímo na hradě byly čtyři tisíce lidí, dole pod hradem pak minimálně tři," vypočítával jeden z pořadatelů Pavel Tesař. Díky takové mase lidí nebylo snadné se na Buchlov dostat - již ze silnice byla vidět zpočátku půlhodinová zácpa, která se stále prodlužovala, jak najížděly další desítky aut z celé republiky - Praha, Kroměříž, Frýdek Místek, České Budějovice, Havlíčkův Brod. Příznivci taneční hudby mířili na Buchlov i ze Slovenska či Rakouska. Počet pražských značek byl až zarážející, navíc když na Máchově jezeře se odehrával festival Summer Of Love 2000. "V Praze nebyly lístky už na začátku týdne. Tentokrát se to prohodilo - Brno mířilo na techno na Mácháč, Praha na Moravu," podotkl třiadvacetiletý Martin Strážnický ze serveru rave.cz. Po čekání v koloně nastal další problém - dostat se přímo do hradu. Přestože pořadatelé prodávali lístky i na místě, na přístupové cestě stálo několik stovek rozčarovaných lidí, kteří prostě měli smůlu - vstupenky nebyly. Někteří se ale do hradu chtěli dostat stůj co stůj - buď zkoušeli projít přes hlídací službu (což se nepovedlo téměř nikomu) nebo byli ochotní za lístek zaplatit i šílenou cenu. "Viděl jsem, jak se před vchodem prodávaly lístky za tisícovku," přidal postřeh šéfredaktor rave.cz Karel Rujzl. Po tlačenici u brány se šťastní majitelé vstupenek "přelili" do dalšího davu, který postupem doby jen houstnul a houstnul. Nejvíce lidí se pohybovalo u hlavního pódia a na mostě, kde se odehrával nejatraktivnější program. Už kolem desáté hodiny, kdy se party většinou teprve rozjíždí, se po mostu nedalo téměř projít. Takže další tlačenice a čekání, než vás dav "vyplivl" na vnitřní nádvoří. Tady se pohybovali příznivci alternativnějšího proudu - jungle, drum´n´bass. Pódiu bezkonkurenčně kralovaly dvě mladé dýdžejky Katcha a IM Cyber. S Katchou pak vystoupil MC Kary, k IM Cyber se na chvíli připojil basista Marta Minárik. A lidé pískali, ječeli a tančili jako zběsilí i při přesouvání z jednoho místa na druhé. Poslední floor situovali pořadatelé do sklepních prostor, kde znělo dunivé techno. Poněkud zarážející a hrůzu nahánějící byl prostor samotný - velká místnost bez většího přístupu vzduchu a hlavně s jedním jediným vchodem. Co by se dělo, kdyby nastala krizová situace, je lepší si ani nepředstavovat. Tančícímu davu to však bylo evidentně jedno. "Klaustrofobií teda netrpím, ale nemám zrovna příjemný pocit," svěřil se do katakomb vcházející mladík. "Normální člověk tam přece nemůže vůbec vkročit," otřásl se další, který právě vycházel. Skvělá nálada panovala zejména na hlavním pódiu. Program odstartovala brněnská dýdžejka Lucca, po ní dav dostával do varu pražský Airto. Mezi vrcholy však určitě patřil set DJ Tvykse, který po dvě hodiny nenechal náladu upadnout ani na chvilku. Připravil tak půdu hlavní hvězdě Hradhousu, anglickému dýdžejovi Terry Francisovi. "No, abych řekl pravdu, tak mě moc neuchvátil, Tvyks byl o hodně lepší," ozývalo se z mnoha úst. Oficiální program zakončili pořadatelé po šesté hodině ranní. I přes počáteční problémy se vstupenkami a akreditacemi se Hradhouse 2000 povedl - všude panovala skvělá nálada, aparatura vypověděla službu jen jednou na pár vteřin, nemuselo dojít k žádnému zásahu. Lidé byli navýsost spokojení a nikomu nevadilo ani nezvykle chladné počasí. Pořadatelé svou spokojenost také nezastírali. "Myslím, že atmosféra byla vynikající, co víc si přát," dodal unaveně Pavel Tesař. Nakonec byli uspokojeni i ti, kteří se dovnitř nedostali - pod hradem si mohli poslechnout a zatancovat u tří soundsystémů, kde desky roztáčeli DJs Family Circle či THC. "Byl jsem k Hradhousu skeptický, ale musím přiznat, že mě mile překvapil," zhodnotil letošní ročník Martin Lažnovský.