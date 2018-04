Hrad postavený na vlastní zahradě

Může se hodit

JAK SE TAM DOSTAT

Do Červeného Újezda jezdí autobus PID č. 374 ze Zličína, Metro B. Cyklisté mohou jet i ze Sobína (MHD) po silnici kolem

františkánského kláštera v Hájku. Použít lze i obnovenou poutní cestu z Hostivic. Osvěžení najdeme v hradních restauracích, před hradem je parkoviště s příjezdem ze silnice vedoucí do Unhoště. VSTUPNÉ do hradu: 120 Kč,

skanzen: 60 Kč. Děti, studenti, ZTP polovic. Více info: www.hrad-cervenyujezd.cz ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ:

Křížový kámen zabudovaný ve zdi domu u rozcestí silnice do Hájku.



Zbytek drážního tělesa, po kterém lze dojít až do Drahelčic u Rudné.



Upravená poutní cesta z Hostivic do Hájku, františkánský klášter však bývá otevřen zřídka.