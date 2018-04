Hrad poprvé ožil adventem

Do Štědrého dne bude chybět pouze několik hodin, až kastelán Miloslav Vaňha odjede z hradu. Krátce před ním ho opustí poslední letošní návštěvníci. Starobylý hrad ale osiří pouze na velmi přechodnou dobu, dominanta na západním okraji pelhřimovského okresu už přestala být turistickou zajímavostí pouze od dubna do října. "Vrata hradu za sebou zavřu v sobotu kolem poledne. O Štědrém dnu se sem nechystám, ale nejpozději na druhý vánoční svátek se tady zastavím. A potom tady budu až do konce roku. Neskrývám, že jsem tady rád. Nechodím sem pouze z povinnosti, do práce," říká kastelán.