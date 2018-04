Hrad na jaře zdraží vstupné

"Správa Pražského hradu zcela logicky uvažuje o některých změnách. Vstupné již dlouho nebylo zvýšeno," řekl prezidentův kancléř Ivo Mathé. Zdražení vstupného si podle něj vyžádal růst cen energií a dalších nákladů. "Také se připravuje otevření nových prostor," dodal.



Návštěvníci Pražského hradu mohou nyní za 120 korun navštívit katedrálu svatého Víta, Starý královský palác, baziliku svatého Jiří a Prašnou věž. Na jaře by se se zdražením měly prostory přístupné pro veřejnost rozšířit ještě o Daliborku. "Pro návštěvníky bude připravena i vstupenka za 180 korun do nejatraktivnějších prostor, tedy katedrály svatého Víta a Starého královského paláce. V ceně vstupenky bude i Daliborka a Zlatá ulička," dodal Kadlec.

Samotný vstup do Zlaté uličky bude stát asi 40 korun. "Situace ve Zlaté uličce je bez vstupného neúnosná. Není tak regulován počet návštěvníků, a není možné nést odpovědnost za památkovou péči," podotkl Mathé.



Loni si vstupenku zakoupilo více než milión návštěvníků.

Areál hradu si přitom prohlédly asi 4 milióny lidí.

Vstupenka bude i na jaře platit tři dny. Pro rodiny bude připraveno zvláštní vstupné. Do jádra hradu zaplatí rodina místo jednotlivého vstupné 180 korun dohromady 270 a do celého areálu namísto 220 dohromady 300 korun. "Pokud přijde třída v doprovodu učitele, budou mít vstup zdarma, stejně jako důchodci nad 70 let," podotkl.