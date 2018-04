Hrad Loket otevře muzeum knižní vazby a dobovou lékárnu

Muzeum historie knižní vazby a dobovou lékárnu budou moci od 21. června zhlédnout návštěvníci Lokte na Sokolovsku. Výstava knih ve zrekonstruované Černé věži pod městským náměstím i expozice lékárnického zařízení z 19. století v objektu markrabství budou součástí prohlídkové trasy po gotickém hradu Loket. Rozšířením nabídky výstavních míst mimo areál gotického hradu chce radnice nalákat turisty i do ulic města. "Loket by neměl být pro návštěvníky jenom místem ke krátké prohlídce hradu, ale měl by se otevřít, aby zde lidé zůstali celý den," řekl ředitel hradu Václav Lojín.