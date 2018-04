Hrad Loket bude přístupný i v zimě

"Je to naopak pozitivní jev, protože svátky a vliv počasí lákají i v zimě na hrad nárazové skupiny návštěvníků," informuje průvodce hradu Radek Šmíd.

Opravy se vzhledem k celoročnímu otevření hradu provádějí za provozu. "Dá se to zvládnout. Návštěvníci si alespoň mohou prohlédnout, jak opravy postupují," vysvětluje Šmíd. Loketský hrad disponuje třemi stálými průvodci a několika průvodci sezonními. "Hlásí se hodně brigádníků a studentů z okolí i ze vzdálenějších oblastí. Z kapacitních důvodů je však musíme odmítat," prozrazuje Šmíd.

Hrad se stává atraktivním díky bohatému programu, který nabízí. Každoročně pořádá koncerty, divadelní představení, varhanní slavnosti, středověké trhy nebo vánoční jarmark. Zapomenuto není ani na dětské návštěvníky, pro které jsou připravené výchovné koncerty a divadelní představení. Hrad láká stále více snoubenců ke svatebním obřadům.

Návštěvnost hradu letos po mírné stagnaci v předchozích dvou letech v tomto roce stoupla. "V letošním roce se návštěvnost vrátila k velmi vysokému počtu z osmadevadesátého roku. Od začátku roku navštívilo dosud hrad 61 590 lidí, do konce roku se může toto číslo ještě výrazně zvýšit," předpokládá Šmíd.



Kynžvart zatím o víkendu

Kynžvartský zámek reaguje na blížící se konec sezony omezením říjnové otvírací doby pouze na víkendy. "Toto opatření se však nevztahuje na dvě výjimky. Rezervovaným zájezdům umožňujeme prohlídky do konce listopadu a pro objednané skupiny nabízíme prohlídky zámku od 27. prosince do Silvestra," vysvětluje kastelán zámku Miloš Říha.

Většina kulturních památek je veřejnosti přístupná od 1. dubna do posledního dne měsíce října. "U nás se přizpůsobujeme zájmu návštěvníků, pro rezervované zájezdy máme otevřeno celoročně s výjimkou prosince a ledna. Počínaje 1. únorem přijímáme rezervace pro skupiny, v dubnu zahajujeme regulérní sezonu přístupnou i jednotlivcům," doplňuje Říha.

Kynžvartský zámek navštěvuje v otvíracích dnech sezony průměrně šest stovek lidí. "Poslední zářijovou sobotu jsme zaznamenali návštěvnost devíti set lidí," připomíná kastelán. Na hraně rentability je podle něj návštěvnost sto padesáti až dvou set lidí za den. Statistika zámku Kynžvart však prokazuje, že návštěvnost památky v posledních letech stoupá, výrazně se zvyšuje především zájem zahraniční klientely.

Zatímco v roce 2000 tvořily zahraniční hosté jedenadvacet procent z celkového počtu návštěvníků zámku, letos přesáhl jejich počet více než třetinu. Stoupající návštěvnost zámku lze přičíst vedle přitažlivosti nově renovovaného zámku také nabízeným doplňkovým službám. "Kromě návštěvnického provozu je u nás hodně svateb, pořádáme také řadu zámeckých koncertů," bilancuje kastelán. Zámek se navíc může pochlubit stoprocentní bezbariérovostí. "Kopírujeme zájem návštěvníků a snažíme se plynule přejít k celoročnímu otevření zámku," uzavírá Říha.

Bečov až v dubnu

Omezení otvírací říjnové doby pouze na víkendy zavedl také bečovský zámek. I pro něj končí sezona 31. říjnem. Do nové sezony vstoupí v dubnu, i tentokrát si však budou moci návštěvníci zámek prohlédnout pouze o sobotách a nedělích. Po celý den bude kromě pondělků zámek veřejnosti přístupný od 1. května až do konce září. Návštěvnost zámku však klesá. "V období posledních pěti let jsme zaznamenali klesající tendenci návštěvnosti. Vysvětlujeme si to počasím a neutěšenou finanční situací rodin. Přitom máme prezentaci na webových stránkách a dodáváme brožury do lázeňských domů," stýská si správce zámku Ivan Leber.

Další starosti působí správci nezájem potenciálních průvodců. "Nemůžeme sehnat stálého průvodce, protože finanční odměna za průvodcovskou činnost není zajímavá ani pro studenty. Ani okrajové měsíce, jako jsou duben, květen, a červen studenty k přivýdělku nenalákají, protože mají v případě středoškoláků výuku a vysokoškoláci mají zkouškové období. Ani důchodci se za tak malou finanční odměnu nechtějí učit tolik odborného textu a šlapat do schodů," konstatuje správce zámku.

Bečovský zámek nabízí v sezoně různé kulturní akce a koncerty. "Musíme se však spoléhat na suchou variantu, protože nemáme společenský sál, kam bychom se v případě nepřízně počasí mohli přesunout," hodnotí situaci Leber.