Hrad Karlštejn se na čas uzavře

Objednaný památkový architekt totiž zjistil velmi závažné poruchy na konstrukci Císařského paláce. Vypracovaná odborná statická studie poté odhalila stejný problém i v Mariánské a Velké věži. "Závěr byl pro nás šokující. Většina stropních konstrukcí hradu byla v havarijním stavu a zjištěný stav podlah nedovoloval, aby byl hrad otevřený pro veřejnost," vzpomíná sedmačtyřicetiletý Jaromír Kubů, který je vedoucím správy hradu Karlštejn už čtrnáct let. Náklady na následnou rozsáhlou a technicky náročnou opravu poškozené statiky hradu, která utrpěla zejména stavebními zásahy do objektu před sto lety a jeho velkou návštěvností, ročně kolem 330 000 lidí, jsou odhadovány na minimálně 30 milionů korun. Stavební práce začaly loni v srpnu za pouze částečného omezení prohlídkového okruhu pro návštěvníky. Další opravy se však neobejdou bez úplného uzavření hradu. Stane se tak 1. listopadu a po mnoha letech si nejnavštěvovanější česká architektonická památka odpočine od turistů na celé čtyři měsíce.

"Novou sezonu zahájíme 1. března příštího roku. Uzavřené bude stále druhé patro Císařského paláce, připravujeme však pro návštěvníky náhradu. V rámci prvního návštěvního okruhu zpřístupníme i historicky nejcennější prostory, tedy kostel Panny Marie, náhledově kapli svaté Kateřiny a sakristii. Od března do konce června tak budou moci lidé zhlédnout tu část hradu, která kdysi byla součástí prvního návštěvního okruhu a nyní je zařazena do okruhu druhého. Od července má už však být opravené i druhé patro Císařského paláce a první návštěvní okruh se tak vrátí do současné podoby," tvrdí Jaromír Kubů.

A co ještě Karlštejn do svého zavření nabídne návštěvníkům?

O víkendu 30. září a 1. října zde bude tradiční vinobraní i s průvodem Karla IV. a jeho družiny na hrad. Po oba dny se začíná v půl druhé odpoledne nedaleko hlavního parkoviště. Zajímavá bude i návštěva delegace rakouských Karlštejnských. Zřejmě ne každý ví, že i v Rakousku se tyčí nad řekou Dyjí hrad Karlstein. Shodou okolností o něco později zavítá na Karlštejn i Karlštejnští z italského městečka Monte Carlo, v němž Karel IV. postavil svůj hrad, který je ještě starší než Karlštejn. 16. a 17. října se zde bude natáčet jubilejní sté pokračování televizního soutěžního pořadu O poklad Anežky České. Z tohoto důvodu bude také hrad v úterý 17. října pro veřejnost uzavřený.