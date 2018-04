Hrad Tangermünde: kde si přál otec vlasti Karel IV. v klidu zemřít

Mohlo by se hodit Do Tangermünde dojedete z Prahy za pět hodin (437 km), většina cesty vede po dálnici. Cestou se můžete zastavit v centru čtvrtmilionového města Magdeburg. Zdejší katedrála patří k největším v Německu, v magdeburské církevní škole studoval v desátém století svatý Vojtěch. Při cestě zpět do ČR můžete využít novou rychlostní silnici B 178 na Zittau (Žitavu) a navštívit další krásný německý hrad Karla IV., zvaný Oybin (Ojvín, psali jsme o něm zde). Císař ho založil spolu s klášterem na vrcholu hory kousek od českých hranic, prý na základě prorockého snu. Současné ruiny hradu i kostela, divoce vtesané přímo do pískovcové skály, představují určitý romantický protipól strohému císařskému Tagermünde, přesně složenému ze statisíců pečlivě tvarovaných cihel.