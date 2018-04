Hrad Hukvaldy ožije nedělní Ondřejskou poutí

Ondřejská pouť má tradičně dvě části - církevní a světskou. Chcete-li si užít obě, budete si muset přivstat. Před 9. hodinou se poutníci vydají za doprovodu živé dechové kapely k hradní kapli sv. Ondřeje, kde úderem celé zahájí farář mši svatou.

Po bohoslužbě už nebude nic bránit světské zábavě, která se protáhne do odpoledních hodin. Po celou dobu vám budou k dispozici stánky s občerstvením a drobným zbožím. Na zahřátí poslouží čaj, svařák nebo medovina, hladové žaludky utěší párky z kotle a jiné typicky pouťové chuťovky.

Hradní zřícenina bude v tento den otevřená do 16 hodin, poslední návštěvníci se mohou přijít podívat v 15:30. Vstupné na pouť bude zdarma.

Hukvaldy: největší hradní zřícenina na Moravě

Hrad Hukvaldy nemůžete přehlédnout. Tyčí se na protáhlém kopci nad stejnojmennou obcí známou především jako rodiště světově proslulého hudebního skladatele Leoše Janáčka. Z jeho hradní věže je krásný výhled do okolí na hřebeny Beskyd, městečko Kopřivnici, Příbor a přes Fryčovice až k Ostravě.

Kromě hradu a přilehlé obory plné daňků a muflonů stojí za vidění také kaple sv. Ondřeje z konce 17. století, která je nejzachovalejším objektem na hradě. Je zasvěcena patronu zdejšího kraje sv. Ondřeji. V kapli je výborná akustika a proto se zde konají nejrůznější koncerty a vystoupení. Areál hukvaldského hradu je od roku 1994 pravidelně na začátku léta dějištěm Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy.

Na návštěvu k Leoši Janáčkovi

Hukvaldy jsou na svého slavného rodáka patřičně hrdí a pečují o jeho památku. Chcete-li nahlédnout do míst, kde skladatel trávil dlouhá léta, hledejte dům s číslem 79. Dnes je z něho muzeum s krásně dochovanými původními interiéry z dob Janáčkova života.

Dům skladatele Leoše Janáčka v Hukvaldech dnes slouží jako muzeum

Průvodce vám bude vyprávět o skladatelově životě, ukáže vám, kde pracoval, odpočíval i jedl. Expozice pak napoví mnohé o Janáčkově vztahu k rodnému kraji. Budete-li chtít na umělce zavzpomínat skrze hudbu, v audiovizuální místnosti jsou připravené špičkové nahrávky jeho skladeb i několik filmů.

Pozor, od listopadu do března je památník Leoše Janáčka přístupný pouze po telefonické domluvě.

Aquapark Olešná: Koupání za každého počasí

Láká-li vás pohyb, ale podzimní počasí mu příliš nepřeje, zkuste aquapark Olešná ve Frýdku-Místku. Patří k nejmodernějším nerezovým koupalištím v zemi a z Hukvald to k němu máte, co by kamen dohodil. Uvnitř vás čeká krytý vodní svět s divokou řekou, whirpoolem, lavicemi s vodní a vzduchovou masáží nebo tobogánem s videoprojekcí.

Krytý Aquapark Olešná ve Frýdku Místku nabízí vodní vyžití i saunový svět

Areál nabízí také možnost nočního koupání s laserovou show a každou neděli od 10 hodin aquaaerobic. O víkendu mají otevřeno do 21 hodin.