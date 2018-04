Hrad Hukvaldy naposledy předvede kulisy

Hukvaldy-zřícenina středověkého hradu stojí rozhodně za návštěvu, ať již pěšky nebo na kole.

Poté budou kulisy odstraněny, řekla Alena Ivánková z Fondu Janáčkovy Hukvaldy. Hrad Hukvaldy nechal roku 1240 vystavět německý šlechtic Arnoldus Comes de Hükeswagen. Zdědil ho jeho syn Franco, který hrad nedokázal udržet a prodal ho olomouckému biskupství. To vlastnilo Hukvaldy po několik století až do vyhoření 5. listopadu1762. Nyní hrad po úpravách slouží ke kulturním a společenským účelům.