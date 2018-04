Hrad Houska skrývá řadu tajemství

Ubytování a stravování:

Nejbližší ubytovací hostinec se jmenuje Pod Houskou a dostanete se k němu po velmi prudce klesající silničce směrem do Blatců. Vzdálenější je turistická ubytovna v Lobči, anebo tábořiště v Kokoříně či ve Střezivojicích. Dobře najíst se dá ve jmenovaném hostinci Pod Houskou, v hospodě v Horní Housce a ve stylové selské restauraci v Nosálově. Přímo na hradě je občerstvení, koupit se tu dají nejen sladkosti a pití, ale také polévka. Noční prohlídky, šerm a další akce

Běžné vstupné stojí 40 korun. Při normální prohlídce je přes léto možno shlédnout i výstavku o historii horolezectví v okolních Dubských skálách. Každou sobotu se koná od 21:00 noční prohlídka hradu. Na 3. srpna se chytá Noc s hvězdami, na které vystoupí hlavní postavy současných muzikálů. V rámci cyklu Oživená historie je připravena na víkend 24.-25. srpna renesanční podívaná včetně trhu, šermířů a dobových průvodců. PRO CYKLISTY:

Celodenní výlet pro majitele trekkingových kol vede ze Mšena (nádraží) prudkým klesáním do Kokořína (hrad), širokým údolím podél potoka Pšovky do Tubože, okolo rybníka po vedlejší silničce doprava k Dolní Housce a velmi strmým stoupáním na Housku. Odtud po modré značce po lesních a polních cestách do Nosálova a zpět do Mšena na vlak.



Tip pro horská kola:

Terénní jezdci na horských kolech si užijí méně frekventované trasy po modré značce. Ze Mšena se po silnici dostanou k zastávce Skramouš (nebo tam vystoupí), a napojí se na značku, která tady začíná. Přes Lobeč a Nosálov vystoupají na Vrátenskou horu a přes ní dorazí zajímavou a při tom nepříliš náročnou lesní cestou na Housku. Z ní sjedou mimo značku po prudké silničce k hospodě Pod Houskou a stejně strmě vystoupají do Blatců. V místě zvaném Nad Ždíreckým dolem na modrou značku znovu narazí a vydají se po ní doleva. Zpočátku široká lesní cesta se rychle zúží a v zákrutách vede po úzkém skalním hřbetu na Kočičí hřeben. Z něho sjede do sedla pod Beškovský kopec, kde nezbývá než vzít bicykl na ramena a vyjít s ním pár schodů vytesaných ve skále. Stezka prudce stoupá a po chvíli je u rozcestníku pod Beškovským kopcem. Tam se musí pět minut pešky a odměnou za námahu je zarostlý rozhled a pár pískovcových skalek na vrcholu. Zpočátku velmi strmý sjezd vede nejprve mezi skalami, poté lesem a nakonec po silničce mezi poli k obřím parabolám v Panské Vsi sloužícím výzkumu ionosféry. Tady je potřeba ještě jednou slézt z kola a přenést je po schodech dolů do údolí. Odtud je už jen pár set metrů po silnici k Černému rybníku (koupání a tábořiště) a do Dubé na vlak. Tato trasa je pro trénované cyklisty na odpoledne, všichni ostatní by si na ni měli vyhradit celý den.