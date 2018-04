Hrad Choustník oslavoval

Zřícenina hradu Choustník leží nedaleko Soběslavi.

Táborská společnost Zikmunda Wintera program zahájila v gotice, kdy ve druhé polovině 13. století Beneš z Chýnova hrad založil, a ukončila jej v 19. století. Protagonisté čtyř časově odlišných scén se tak neustále převlékali. Nejprve se navlékli do brnění či halen, pak do dvorních kostýmů z renesanční doby Rudolfa II., potřetí do šatů pěších žoldáků zvaných lancknechti a nakonec hráli ve fracích, cylindrech, s vycházkovými holemi mladých hejsků z minulého století. "Od středy jsme se na všechno pečlivě připravovali," uvedla členka společnosti Květa Svitáková. Pro každý souboj dramaturgie zvolila historicky doložitelnou událost, přesné místo boje, pojmenované aktéry. Šermíři například zinscenovali souboj dvou vysokých šlechticů v Paříži roku 1555, z něhož se vyklubala krvavá řež nejen mezi nimi, ale i jejich sekundanty. "Vyzyvatel porušil pravidlo, že nesmí dojít k prolití krve," vysvětlil zvrhnutí souboje jeden ze sekundantů Jakub Šíp, kterému ani trochu nevadilo, že na hradě v sobotu panovalo nezvyklé červencové chladno. Lidem šly od úst obláčky páry. "Když se člověk navlékne do těsného brnění, pod nímž má nějakou halenu, raději mám chladnější počasí než tropická vedra. Při těch se v tom nedá vydržet," řekl Šíp. Občasný déšť neodradil od návštěvy hradu stovky turistů, mezi nimiž se hodně ozývala francouzština či holandština. Na Choustník přijela i čtyřčlenná rodina Pexova z Českých Budějovic, která má v blízkých Tučapech chalupu. "Jezdili jsme sem i na předchozí Střelecké slavnosti, proto můžeme srovnávat. Trochu nám tu chybí více řemesel, ale na druhou stranu program trvá od rána do večera," podotkli manželé Petr a Hana Pexovi, kteří tu den trávili se synem Petrem a dcerou Hanou.