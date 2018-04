Hrad Bouzov láká na pohádky i bohatý kulturní program

Hrad Bouzov patří mezi nejnavštěvovanější památky České republiky. A není divu. Majestátní středověké sídlo tyčící se v malebné krajině Mohelnicka vypadá, jako by ho za stovky let jeho existence neohlodal zub času. Všechno je ale jinak.

Bouzov svou dnešní podobu dostal až v letech 1895 až 1910, kdy jej nechal arcivévoda Evžen Habsburský, velmistr Řádu německých rytířů, přestavět do současné romantické podoby s cimbuřím, arkýři a chrliči. Na rekonstrukci hradu ze 14. století se podílel architekt Georg von Hauberrisser, který do původně české architektury vtiskl množství německých prvků.



Na začátku druhé světové války hrad zkonfiskovali Němci. Jeho kouzlo zapůsobilo především na říšského vedoucího SS Heinricha Himmlera, který chtěl z romantického sídla učinit jeden z hradů svých jednotek. Ty tam dokonce poslední měsíce války opravdu operovaly a povraždily téměř čtyřicítku mužů v nedalekém Jevíčku, které bylo údajně zapojeno do protinacistického odboje.



Dnes však již stopy temné minulosti na hradě nenajdete. Bouzov je především kulturním střediskem okolí. Doslova každou chvíli se tam něco děje. Stačí si jen vybrat, která akce je právě tou vaší.



Víkend s princeznou Šahrazád

Orientální rytmy, břišní tanečnice a mnohé další vás čeká o víkendu 19. a 20. července. V areálu hradu Bouzov se totiž uskuteční již tradiční akce s názvem Víkend s princeznou Šahrazád. Taneční soubory i jednotlivci z celého regionu vám předvedou hned několik druhů orientálních tanců, nebude chybět ani pravý orientální bazar či šermířské turnaje.

Víkend princezny Šahrazád je věnován orientální kultuře

Program na I. nádvoří hradu je zcela zdarma. Pokud byste se chtěli účastnit galashow, která se koná i letos v prostorách rytířského sálu, zaplatíte za vstupné 70 korun. Akce odstartuje v sobotu ve 13 hodin a skončí v neděli v odpoledních hodinách.



Bouzov "Na filmovém plátně"

Hned několik letních víkendů bude na Bouzově věnováno pohádkám, které se přímo v hradních prostorách natáčely. Na I. nádvoří se v rámci akce "Na filmovém plátně" budete moci o víkendu 26. a 27. července od 14 hodin zasnít u pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci, o 14 dní později promítnou pořadatelé pohádku Království potoků.



Poslední promítací víkend, 16. a 17. srpna, bude věnován pohádce Rumplcimprcampr. Vstupenka na promítání vás přijde na 30 korun. Pokud akci spojíte s prohlídkou hradu, zaplatíte pouze vstup do expozic a na pohádku se budete moci podívat zdarma.



Bouzovský mumraj aneb Markraběte Jošta turnaj

Na první srpnový víkend se do hradu vrátí jeden z mnoha hradních pánů moravský markrabě Jošt, aby svou přítomností poctil středověký jarmark a rytířský turnaj. Bouzovský mumraj aneb Markraběte Jošta turnaj bude plný tradičních řemesel, jejichž ukázky budou provázet celý víkend. Ochutnáte dobovou kuchyni, uvidíte šermířská vystoupení a chybět nebude ani historický průvod.



Pro děti si organizátoři připravili řadu her a také karneval, který odstartuje v sobotu i v neděli úderem 16. hodiny. Program Bouzovského mumraje začíná 2. a 3. srpna v 11 hodin, vstupné je zdarma.



Balóny nad hradem a podvečerní prohlídky

Fanouškům horkovzdušných balónů je věnována prázdninová akce Balóny nad hradem, tedy přelet nad Bouzovem. Uskuteční se o víkendu 22. a 23. srpna. Podle počasí budou balóny vzlétat z parkoviště u hradu nebo od Panských rybníků v pátek večer, v sobotu ráno a večer, a v neděli ráno.

Předposlední srpnový víkend přeletí nad hlavami návštěvníků Bouzova horkovzdušné balóny

V sobotu bude tradiční přelet balónů spojen také s prodlouženou otevírací dobou Bouzova, který návštěvníkům nabídne možnost podvečerních prohlídek do 20 hodin. Zájemci za ojedinělou možnost navštívit zšeřelý hrad zaplatí 120 korun, za dítě potom 70 korun.



Za zážitky do jeskyní

Dalšími místy, která byste při cestování na Bouzov neměli rozhodně vynechat, jsou Javoříčské a Mladečské jeskyně. První jmenované byly objeveny roku 1938, měří přibližně 4 kilometry a považují se za nejkrásněji vyzdobený jeskynní komplex v Česku. Na 800 metrech, které jsou veřejnosti přístupné, uvidíte krápníky nádherně zdobený Suťový dóm, do něhož ústí 60 metrů hluboká Lví jáma, impozantní dóm Gigantů s 4 metry vysokými stalagmity, či tzv. Panenskou jeskyni.

Krápníky nádherně zdobený Suťový dóm

V létě můžete Javoříčské jeskyně navštívit denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin za 130 korun.



Mladečské jeskyně skrývají, kromě fascinující přírodní výzdoby, také výpravnou expozici o Kromaňoncích. Komplex, který je součástí chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, totiž člověk kromaňonský používal v době staršího paleolitu jako rituální pohřebiště. V dómu Mrtvých, který je součástí 380 metrů zpřístupněných chodeb, jsou vystaveny figuríny znázorňující kromaňonce při pohřebním obřadu.

Mladečské jeskyně nabízí výpravnou expozici o Kromaňoncích

Do jeskyní se můžete v létě vydat od úterý do neděle od 9 do půl páté. Z vstupné zaplatíte 90 korun.