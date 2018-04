Hrad Bezděz - Čechy jako na dlani

"Dosavadní návštěvnost kopíruje předcházející roky, květen vždy bývá slabší, větší ruch na hradě nastává až od června, kdy přichází školní výlety, nejvyšší počty lidí se na Bezdězu objevují během července a srpna," řekla Marie Ševelová, vedoucí referátu kultury Okresního úřadu v České Lípě.

Kastelán Jan Jurička za rekordní návštěvnost považuje den, kdy přijde kolem tisíce lidí. Rekordy desetiletí zaznamenal v loňském červenci, kdy prodal 1500 a 1507 vstupenek. "Naposledy hrad mimořádný nápor zažil 25. května, kdy v rámci nočního pochodu při X. Máchovském festivalu přišlo odhadem tisíc lidí: "Ještě nedávno na takovou akci přicházely spíše desítky než stovky zájemců, ale tentokrát se nápor prakticky nedal zvládnout," řekl Jurička. Davy putovaly na hrad z Doks na noční koncert české a německé barokní hudby. Bezděz byl navíc v tu dobu ukázkově osvětlen. "Stovky účastníků zaplnily hradní areál, jedni chtěli na věž a další na koncert, byla to hrozná tlačenice, ale naštěstí se nikomu nic nestalo," řekl Jurička. Doplnil, že pokud se má při podobných akcích počet návštěvníků zvyšovat, bude asi nezbytné využít louky pod hradem jako v roce 1868, kdy se tam shromáždilo 13 tisíc lidí.

Největšímu zájmu turistů se těší čtyřicet metrů vysoká kamenná věž, která hradu vévodí: "Lidé při výstupu musejí zdolat téměř sto sedmdesát schodů," řekl kastelán. Jak silný zážitek na věži budou lidé mít, vždy hodně ovlivní počasí. Je totiž vidět opravdu daleko. Lákadlem by pro turisty mohli mít i mimořádné noční prohlídky, které jsou naplánovány už na začátku července. "Bude to s muzikanty a ve stylovém osvětlení, abychom uspokojili všechny zájemce, podobně jako to děláme již několik let na zámku v Zákupech," sdělila Ševelová.

Vloni byly veřejnosti zpřístupněny i rekonstruované prostory v Purkrabském paláci. Po celou sezonu zde byla výstava pozoruhodných fotografických pohledů na Bezděz od českolipského fotografa Richarda Homoly. Letos je zdobí obrazy libereckého malíře Jiřího Lochmana. "Podobně jako celý hrad si prostory paláce mohou hosté projít jak s průvodcem, tak samostatně," doplnil Jurička.



Gotický hrad si prohlížejí nejčastěji rekreanti z nedalekých Doks a Starých Splavů. "Nepříjemné zkušenosti jsme většinou získali s východoněmeckými turisty, kteří se chovali neukázněně a bezohledně k ostatním hostům. Problémy také míváme s pejskaři, neboť někteří nechtějí pochopit, že například do vzácné kaple se psy nemohou," přiznal Jurička.