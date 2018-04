Hrabě Kálnoky má nárok získat letovický zámek

"Našemu pozitivnímu rozhodnutí, proti němuž je možné se odvolat do třiceti dnů, předcházela rozhodnutí soudu, kterými jsme vázáni. Ta potvrdila, že Alexandr Kálnoky se neprovinil v minulosti proti republice a že nabyl zpět československé státní občanství," uvedl vedoucí okresního pozemkového úřadu Stanislav Skřipský. Dodal, že pokud se proti jejich rozhodnutí odvolají účastníci řízení, bude o celém případu znovu rozhodovat krajský soud.

Přestože město jako vlastník zámku a parku do oprav a záchranných prací investovalo za podpory státu ze své pokladny asi pět milionů, zastupitelé rozhodnutí úředníků zřejmě přijmou. "Radní už přijali usnesení, v němž zastupitelům doporučují respektovat rozhodnutí státních orgánů. Zda se k doporučení přikloní i zastupitelé, se rozhodne do konce měsíce, aby byl ještě čas i na odvolání," říká letovický starosta Josef Novotný.

Jeho zástupce Bohuslav Kuda dodává, že zámek má za sebou opravy střech, statické zajištění severozápadní kruhové věže, jízdárny a kočárovny. "Objekt však nepotřebuje desítky milionů, ale stovky," poukazuje Kuda. Podle právního zástupce restituenta Pavla Krause vzniká v současnosti strategie, kde získat peníze na opravy zámku a jak jej dál využívat.

"Na zámku je jediné zasklené okno, jinak je vybydlen," říká. Výsledek restituce považuje za úspěch. "Čekáme už jen, až rozhodnutí nabude právní moci," dodal. Avšak ani případné vydání objektu s krásnou vyhlídkou do údolí řeky Svitavy a parku restituentovi neuzavře letovickým lidem možnost využívat historické objekty.

"Navrhli jsme panu Kálnokymu nájemní smlouvu. Město jejím podpisem získá do pronájmu na padesát let jízdárnu a zámecký park. Zpřístupnili bychom je veřenosti, jízdárna by se proměnila ve víceúčelový sál, počítáme zde také s muzeem města, obřadní síní, cukrárnou nebo kavárnou," přiblížil starosta města.

Vstřícnost pana Kálnokyho k užívání některých pozemků městem potvrdil i jeho právní zástupce. "Vztahy s městem, ale i s dalšími organizacemi nebo lidmi jsou korektní. Existují už i předběžné souhlasy s užíváním pozemků, které by mohly být panu Kálnokymu vydány," řekl Kraus.

Rod Kálnokyů, jehož potomek v současnosti žádá kromě zámku a šestadvacetihektarového parku vydání ještě dalších tisíc hektarů lesů, žil na Letovicku od roku 1813 do roku 1945. Za jejich působení byla v zámku vystavěna jízdárna a založen unikátní park. Po skončení druhé světové války se na zámku vystřídalo několik vlastníků, zámek sloužil například jako internát pro učně místního podniku Tylex nebo armádě jako sklady. "Pan Kálnoky opouštěl zámek ve stavu, kdy byl provozuschopný, bylo v něm vybavení, i když v některých místech vázla údržba, což bylo s ohledem na válečné období pochopitelné. Dnes jsou tam jen holé zdi, chybí tam stropy, okna, objekt je zdevastovaný," říká místní historik Milan Illa. Podle něj nebylo oprávněné už zabavení majetku rodině v roce 1945.