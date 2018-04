Hrabalův polabský kraj

Hrabalova nenápadná chata v Kersku.

Srdcem tohoto kraje je Nymburk, polabské okresní městečko, které se stalo hrabalovským Římem přesto, že se zde Hrabal ani nenarodil, ani tady většinu času nežil, nenapsal svá stěžejní díla a ani tu nezemřel. Nymburk, »městečko, kde se zastavil čas«, je totiž místem Hrabalova dětství, zřejmě nejšťastnějšího období jeho života, a literárně pak městem Postřižin, městem Francina, krásné Maryšky a strýce Pepina. »Hrabal miloval Nymburk, i když tady ve všech dobách neměl na růžích ustláno. Byly dokonce doby,kdy ho představitelé města odmítali a kdy se za něho styděli,« říká literární vědec Radko Pytlík. Dnes však už Nymburčané svůj dluh Hrabalovi zčásti splatili. V městské knihovně sídlí klub jeho obdivovatelů. V březnu pak Nymburčané přejmenovali místní muzeum spisovatelovým jménem a otevřeli zde stálou Hrabalovu expozici. Není to nic úchvatného, ale je to důstojná připomínka. Tři místnosti, kde jsou Hrabalovy osobní věci, včetně jeho psacího stolu, dokumenty a fotografie, dokládající, že postavy ze spisovatelových knih z Nymburka byly skutečné osoby. Třetí místnost je pak stylizována do podoby hrabalovské pivnice, kde nejen můžete zhlédnout dvacetiminutový film o Hrabalovi, ale objednat si i pivo z Postřižin. Místní pivovar totiž jako první již před lety pochopil hodnotu hrabalovské popularity a jeho Francinův ležák, Zlatovar nebo Pepinova desítka tvoří základ věhlasu přesahujícího místní kraj, byť jak říkají někteří znalci, pivo je to v českých poměrech průměrné. Přesto, že v dobách komunismu bylo město zdevastováno a na Přemyslovském náměstí nahradily barokní domy betonové krabice, poetika Hrabalovy doby zde znovu ožívá. Utečte co nejrychleji z náměstí, kterým se prohánějí kolony náklaďáků, do bočních uliček. Tam vás obejme nejen ticho, ale i čtenářům Hrabala důvěrně známá atmosféra městečka, kde se všichni zdraví, znají se a všechno na sebe vědí. Obchodníci a řemeslníci si na vývěsní štíty zase píší svá jména, ožívá i Sokol, ochotnické divadlo i muzejní spolek. Nymburk má ovšem i minulost slavného královského města. Goticko-románskou katedrálu svatého Jiljí postavili z pálených cihel za prvních Přemyslovců zdejší němečtí a holandští kolonisté. Chloubou městečka je i dvojitý vodní příkop a velká část mohutných hradeb. Hrabal byl znalcem místní historie a není lepší knížka o Nymburku a okolí než jeho Historický a poetický průvodce. Jen pár kilometrů od Nymburka je pak místo, kde Hrabalovy knihy vznikaly. Lesní město Kersko, které za první republiky založila v borovicových lesích u Labe tehdejší pražská smetánka, se stalo Hrabalovým útočištěm v druhé polovině jeho života. Žil zde v malé chatě s prosklenou verandou ve společnosti pětadvaceti polodivokých koček, vytrháván ze své samoty jen návštěvami přátel a obdivovatelů. Kersko, to je kniha jeho povídek i stejnojmenný film Slavnosti sněženek. Hrabalovu chatu najdete snadno, ale nové majitele zájem spíš obtěžuje, než by je těšil. V sněženkovské Hájence připomíná Hrabala jen nástěnka s několika fotkami. Vypadá to, jako by místní neměli Hrabala příliš v lásce. »Kde sedával? Všude, ale nejčastěji sám támhle u kamen,« říká jeden ze štamgastů. Hrabalovské jídlo tu nemají žádné, ale prý si tu dával vepřovou. »Cítil se tu v posledních letech osamělý. Vždycky mi říkával: Já nemám na ty hospodský řeči čas,« vzpomíná jeho sousedka a vrstevnice Věra Soldátová. Tak jako Hrabalova památka dopadají i slavné Hrabalovy kočky. Z pětadvaceti jich zbylo pět, většinu podle místních postříleli myslivci. Kromě vznikající naučné stezky po Hrabalových zamilovaných místech je jediným místem, které v Kersku Hrabala připomíná, Lesní ateliér Kuba, kde si můžete koupit některé knihy a fotografie. Kromě toho tady mají v těchto týdnech i zajímavou prodejní vánoční výstavu. Když půjdete z Kerska na jih, najdete malebnou vesničku Hradišťko. Tady, na břehu rozložitého Labe, mezi Nymburkem a Kerskem je na místním hřbitůvku Hrabalův náhrobek. Hrabal zůstal se svým krajem i po smrti. Tak jak si přál.Ubytování v Kersku nehledejte, kromě luxusního nevěstince zde totiž přenocovat nelze.Slušný hotel je tříhvězdičkový Ostrov v Nymburce, ale nejlepší výběr je v nedalekých lázeňských Po děbradech.Nymburské hospody s nejlepší hrabalovskou atmosférou jsou podle místních U Gregorů nebo Na Tarase.Hřbitov na Hradišťku se hledá trochu obtížně, je až za vesnicí. Rodinná hrobka Hrabalů se pozná lehce, je hned za vchodem a na náhrobku je vytesána vztyčená paže.