Seriál Hra o trůny přilákal do Dubrovníku rekordní počet turistů

V letech 2012 až 2015 navštívilo Dubrovník 244 415 turistů. Do města a jeho okolí přitom každý rok zavítalo 60 tisíc fanoušků Hry o trůny. Celkem v Dubrovníku tito lidé strávili 1,5 milionu nocí a utratili téměř 126 milionů kun (443 milionů Kč). V časopisu International Journal of Tourism Research to napsali chorvatští a rakouští ekonomové.

Seriál Hra o trůny vznikl na motivy zatím nedokončené série románů amerického spisovatele George Raymonda Richarda Martina nazvané Píseň ledu a ohně a od své premiéry v roce 2011 získal nejvíce amerických televizních cen Emmy v historii.

Děj se odehrává v mytické říši Západozemí, kde léta a zimy trvají celé roky. Středověkou atmosféru kolem statečných a drsných rytířů doplňují draci či Bílí chodci. V neděli měl premiéru první díl sedmé série.

Právě Chorvatsko přetvořil filmový štáb v imaginární kontinenty Westeros a Essos, ale hlavně se zde nachází zlomový bod celého seriálu.

Královo Přístaviště využívá dokonalých kulis města Dubrovník. Městské kamenné hradby a slunné pobřeží byly hlavními důvody, proč se celý štáb vydal do Dalmácie. Právě sem zapadá scenérie hlavního města Sedmi království a sídla rodu Lannisterů v čele s Železným trůnem.

Do Dubrovníku míří také obrovské výletní lodě s tisícovkami pasažérů na palubě.

Středověké hradby v perfektním stavu dodávají Hře o trůny autentickou atmosféru, čemuž napomáhají i četné architektonické prvky. Dubrovník se tak stal také předlohou pro Qarth, bohaté město na východě Essosu. Jistě si pamatujete na zoufalou Daenerys, která touží po záchraně svých draků z věže Lovrjenac. Přečtěte si: Jak vypadají místa natáčení Hry o trůny v seriálu a jak ve skutečnosti.

Kromě Hry o trůny se v Dubrovníku natáčely například i scény dalšího dílu Hvězdných válek nebo nové adaptace Robina Hooda.

Turistika se na tvorbě hrubého domácího produktu (HDP) Chorvatska podílí zhruba 18 procenty, což je nejvíce v Evropě. Dubrovník, který byl ve středověku důležitým obchodním městem, v současnosti téměř zcela závisí na cestovním ruchu. Bohužel, návaly turistů ale znamenají pro město také značné problémy. Přečtěte si: Dubrovník, Plitvická jezera, Kotor. Lavina turistů ničí perly Jadranu.