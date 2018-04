Hra láká turisty do Posázaví

Originálním způsobem chtějí přilákat turisty do Posázaví zdejší informační střediska. Připravila hru "Družina knížete Václava", která návštěvníky zavede do známých i méně známých míst regionu. Zapojit se do ní mohou celé rodiny, řekl mluvčí akce Václav Pošmurný. Přestože pořadatelé hru představili nedávno, je o ní podle Pošmurného velký zájem.