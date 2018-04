VIDEO: Zhoupnutí do nebe. Užijte si nejvýše položenou houpačku v Evropě

Houpačku, která se stala nejvyšší podobnou atrakcí v Evropě, vyvíjel a stavěl tým inženýrů několik let. Dospělí za atrakci zaplatí 12,50 eura, děti ve věku od 4 do 12 let pak 6,50 eura. Otevřeno je od 10 do 22 hodin.

„Bylo to skvělé, tam nahoře jsem se cítila jako nějaký malý ptáček,“ říká Australanka May, která atrakci navštívila při příležitosti oslavy svých osmnáctých narozenin.

Angličan Andrew Maguire na hraně budovy zažíval i jiné pocity. „Byl to opravdu adrenalinový hukot. Musím se přiznat, že na začátku mi to trochu nahánělo hrůzu, protože se celkem bojím výšek. Ale říkal jsem si, že je to přece jen bezpečné a postupně jsem si to začal užívat.“

Celosvětový rekord drží čtyři adrenalinové atrakce na střeše hotelové vyhlídkové věže Stratosphere v Las Vegas. Jedna z nich se po anténě budovy vyšplhá až do 329 metrů.