Houbařka po celou noc bloudila lesy

alezli, byla vyčerpaná, nevyspalá, ale jinak jí nic nebylo," uvedl Špinler. Houbaři se v hlubokých lesích podle něj čas od času ztratí. "Hledáme je většinou v lese, a oni se objeví někde u Zábřehu," dodal Špindler.

Houby se nemusejí pouze jíst, ale mohou se stát i vhodným objektem k focení. Toto je jedna z nejhezčích fotek loňského roku.

Když se čtyřiapadesátiletá žena z Krasíkova na Ústeckoorlicku doslechla, že rostou houby, vydala se v pondělí odpoledne do lesa zkusit štěstí. Dalších dvaadvacet hodin strávila blouděním a marným hledáním cesty domů. Policisté ji našli vyčerpanou až v úterý dopoledne na autobusové zastávce v Hynčině na Šumpersku. Žena podle policistů trpí sklerózou a špatně se orientuje. Jakmile v pondělí odpoledne poznala, že se ztratila, sešla k silnici. "Celou dobu se držela silnice. Šla jedním směrem a když zjistila, že jde špatně, vydala se na opačnou stranu. Nepokoušela se na nikoho obrátit, nemluvila. Když prošla nějakou vesnicí, nikoho na sebe neupozornila a v noci si jí navíc ani nikdo nevšiml. Podle našich odhadů ušla během noci přes čtyřicet kilometrů," uvedl zástupce ředitele ústeckoorlické policie Jaromír Špinler. Dezorientovaná žena, která běžně na houby nechodí, strávila celou noc blouděním po silnicích v rozlehlých lesích na rozhraní Ústeckoorlicka, Svitavska a Šumperska. "Je tu sice poměrně rozsáhlý les, ale pokud to tu člověk trochu zná, zabloudit nemůže. I kdyby se ale ztratil, nemohl by za normálních okolností hledat cestu tak dlouho," soudí starosta Tatenic na Ústeckoorlicku Josef Polák. Policisté z výpovědi houbařky dospěli k závěru, že dokonce došla až k Zábřehu na Moravě. "Nevěděla, že jde o Zábřeh. Když prý uviděla velké město, zjistila, že jde špatně, a tak se obrátila a šla zase zpátky," uvedl Špinler. Během svého putování žena nespala, pouze když začalo pršet, schovala se do některé z autobusových zastávek, které čas od času míjela. Její manžel se obrátil na policii teprve po půlnoci. Pátrací akce policistů ale nepřinesla úspěch. Na houbařku upozornili až lidé ze vzdálené vsi. "Paní z Hynčiny na Šumpersku si jí všimla na autobusové zastávce. Když jsme n