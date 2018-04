Houbaři mají vlastní parkoviště

"Nejprve jsme zahradili vjezdy na lesní cesty závorami. Automobilisté však parkovali před nimi a našim pracovníkům tak znemožnili průjezd. Tak to nyní zkoušíme s parkovišti," uvedl jednatel Lesů města Prostějova Pavel Šišák.

Houbařská parkoviště ovšem nejsou tak komfortní jako třeba odstavné plochy u supermarketů a jsou také nesrovnatelně menší - vejde se na ně tak šest až osm aut.

"V podstatě jsou to prostory, které využíváme ke skládkování dřeva. V budoucnu však chceme jejich povrch zpevnit, aby se dala využít i při nepříznivém počasí," uvedl Pavel Šišák.

I tak už parkoviště spolykala několik tisíc korun. Lesáci ke každému umístili dopravní značku a tabuli s informacemi, jak se lidé mají v lese chovat.

Odstavné plochy pro houbaře už začala budovat i lesní správa Lesů České republiky v Prostějově. "Zatím jsme udělali jedno parkoviště pro osm až deset aut u Laškova a v budoucnu chceme připravit další," uvedl zástupce vedoucího lesní správy Jiří Kočí.

To, že lidé zatím většinou chodí z lesa s poloprázdnými košíky, si mykologové vysvětlují suchým a větrným počasím. "Nynější vydatné deště by měly pomoci, projeví se však až tak do deseti dnů," odhaduje Miroslav Smotlacha z České mykologické společnosti v Praze. To ovšem neznamená, že nemá smysl jít do lesa už nyní. "V košíku se něco objeví, za pár dnů to ale bude lepší," soudí odborník.