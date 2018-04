Hotely v Česku: od 160 tisíc za noc po stokoruny. Plus netradiční tipy

Sto šedesát tisíc versus tři stovky za noc v hotelu

Rozdíl v cenách za hotelové ubytování je v České republice obrovský. Rozpětí je od zhruba 300 korun, které zaplatíte za noc v hotelu na turisticky málo exponovaném místě, až do 160 tisíc za nejdražší prezidentské apartmá se čtyřmi ložnicemi v pražském hotelu Four Seasons. Jenže zatímco za 300 korun nečekáte prakticky nic, jen postel s čistým povlečením a uklizené sociální zařízení, za pár tisíc už dostanete luxus v podobě postele s vysokou matrací se spoustou polštářů, koupelnu v mramorovém provedení a snídani ve velkém.

V České republice funguje zhruba 3 000 hotelů, přičemž průměrná cena je zhruba 900 až 1 000 korun na noc, v Praze je to 1 200 korun. Vůbec nejdražší ubytování je v takzvaných prezidentských apartmá, které nabízí jen pár českých hotelů. V Hiltonu vyjde takové apartmá na 31 tisíc, bydleli v něm například Barack Obama, George Bush, Bill Clinton nebo izraelský prezident Šimon Peres. V Augustine hotelu za ně chtějí 4 000 eur bez DPH, tedy přes 100 000 korun.

Vybalí vám kufry a vyžehlí, co je třeba

Hotel Augustine

"Apartmá má 149 metrů čtverečních, okna směřují k Pražskému hradu. Hosté projdou předsíní, z níž vedou dveře do malé koupelny, pokračuje se do knihovny s funkčním krbem, následuje jídelna, obývací pokoj, kde je televize s DVD a dokovací stanice na iPod. Přes šatnu se projde do ložnice a za ní je velká koupelna s vanou i sprchovým koutem a televizí," popisuje Radek Petřik z Augustine hotelu. V ceně služeb je kromě ubytování i snídaně, vstup do hotelového spa, mísa ovoce.

Registrace je přímo na pokoji, host tak nemusí na recepci. Nestará se ani o svá zavazadla, ta hotelová služba donese do apartmá, vybalí je, když najde pomačkané oblečení, vyžehlí je a uloží do skříní. K dispozici jsou všechny televizní kanály, internetové připojení a telefon, ze kterého host může lokálně volat zdarma. Denně dostává výtisk Herald Tribune a v noci mu v hotelu vyčistí obuv.

Hvězdičky vždy neodpovídají skutečnosti

Každé ubytovací zařízení se musí podle vyhlášky označit kategorií a třídou. Bohužel si tuto klasifikaci volí majitelé sami, to znamená, že ne všechny hotely označení odpovídají. Turisté si tak vyberou přes web hotel pyšnící se čtyřmi hvězdičkami, ale přitom nedostanou služby, které by takové klasifikaci odpovídaly.

"Nikdo to bohužel nekontroluje," upozorňuje Klára Zachariášová z Asociace hotelů a restaurací ČR. Vodítkem podle ní může být pro veřejnost oficiální certifikát, který asociace uděluje těm, kteří se od ní nechají zkontrolovat. "Zatím jsme označili zhruba 350 zařízení," dodává Klára Zachariášová.

Tipy na netradiční hotely podle Asociace hotelů a restaurací ČR

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Budíčkem je tu řev tygrů

Jen pár metrů od Hotelu Safari se procházejí divoké šelmy. Nejste v Africe, i když byste si to mohli myslet, ale ve Dvoře Králové.

Zdejší zoologická zahrada má totiž jako jediná v republice hotel přímo mezi výběhy zvířat. Třicet pokojů a sedm apartmánů má okna do atria, kde je hostům k dispozici bazén. "Hned za zdí hotelu je například pavilon šelem, takže návštěvníci usínají a slyší řev tygra, levharta nebo opravdu hrůzostrašný štěkot hyen," říká mluvčí zoologické zahrady Jana Myslivečková.

V létě navštěvují hotel především rodiny s dětmi, v zimě pak firmy, které tu pořádají večírky pro klienty nebo zaměstnance. K dispozici je jim také bowling a vířivka. Protože se zájem o ubytování v hotelu zvyšoval a nebylo někdy možné uspokojit všechny zájemce, rozšířila zahrada loni kapacity o pět bungalovů. Jde o luxusně vybavené domky v africkém stylu. Ty už žádná zeď od zvířat neodděluje, a tak se ráno probouzíte s pohledem na pakoně.

Za dvoulůžkový pokoj zaplatíte 2 740 korun včetně snídaně, což je cena i za africký bungalov. V ceně je vstupné do zoologické zahrady. Více na: www.hotelsafari.cz.

JIZERSKÉ HORY

Blesky nad Ještědem

Je to každopádně zážitek – ležíte v posteli, zavrtaní pod peřinou, slyšíte tlumené skřípání a vrzání budovy, jak čelí silnému větru, a skrze okno osvětlují váš pokoj jen blesky. Jsou tak blízko!

Každý pokoj hotelu Ještěd, který patří k dominantám Libereckého kraje, má dlouhá, zkosená okna, takže rozmary počasí jsou tu hodně vidět.

"To by byl hřích na takovém místě mít pokoje bez výhledu. Architekt Karel Hubáček to v 60. letech minulého století vymyslel velmi dobře," říká Petr Šmaus, jednatel společnosti Ještěd, která hotel provozuje. Ještěd je kromě hotelu zároveň televizním vysílačem a stojí ve výšce 1 012 metrů. Výhled je odtud opravdu úžasný, zvláště v letních měsících.

"Díky sjezdovkám a lanovce, které tu v zimě navštěvuje hodně lidí, by se zdálo, že máme hlavní sezonu v zimě. Ale je tomu právě naopak. Nejvíce hostů vítáme o prázdninách. Chodí sem jako na rozhlednu. Lanovka funguje celoročně," vysvětluje Petr Šmaus.

Objekt je kruhová stavba, uprostřed vedou schody a výtah, kolem dokola pak jsou právě pokoje.

Hojně navštěvovaná je především kruhová restaurace hotelu. Lidé tady oslavují svatby, pořádají firemní večírky a setkání s klienty.

Za dvoulůžkový pokoj na noc zaplatíte od tisícovky do dvou, podle typu pokoje. Celková kapacita je 38 lůžek, a to ve 2 apartmá a 17 dvoulůžkových pokojích. Více: www.jested.cz.

BESKYDY

Návštěva z vesmíru na golfovém hřišti

Je to tak moderní, že by to skutečně mohla být vesmírná loď, která přistála ze souhvězdí Miura a zabydlela se zde celá rodinka Krychloidů. Mimochodem, to je dílo výtvarníka Davida Černého.

Při první návštěvě má host tak trochu oči navrch hlavy. Všechno je tu hodně kosmicky designové – karbonové stoly, jakoby levitující lehátka, nerezové a kožené doplňky. Když ulehnete do postele, nějakou chvíli čekáte, že k vám promluví centrální mozek lidstva.

V Čeladné bylo nutné postavit hotel pro golfisty, bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrál projekt kosmického hotelu. Své brány otevřel 1. července. K dispozici je hostům 39 pokojů a 4 apartmány. Ze všech pokojů je výhled na hory, z apartmánů na Lysou horu a Ondřejník.

Mimořádné jsou zdejší lázně rozdělené na několik částí. Mimo jiné je tu bazén s hydromasážní vanou a takzvaná levitační vana, která navozuje pocit stavu beztíže. Když by vám bylo hodně horko, můžete navštívit také sněhový ráj, což je komora, kde se tvoří sníh, takže ze sauny vyběhnete přímo do pravého sněhu i v létě. Klientelou jsou zatím převážně golfisté.

Cena dvoulůžkového pokoje standard stojí 3 900 korun, v ceně je zahrnuta snídaně a vstup do lázeňského komplexu. Více: www.miura.cz.

KARVINSKO

Klidný spánek ve vodojemu

Už jste někdy spali ve vodárenské věži? Můžete to vyzkoušet v Bohumíně. Tam, kde dříve byla nádrž na vodu, jsou teď pokoje pro hosty. "Byla to stará věž, která už nesloužila svému účelu. Nikdo nevěděl, co s ní, město uvažovalo chvíli i o tom, že ji zbourá, nakonec zvítězil projekt vybudovat ve věži penzion. Přistavěla se patra a za pár měsíců jsme otevírali. Pomohla nám dotace z EU a peníze Moravskoslezského kraje," říká provozovatel Jaromír Voráč. Hostům místo slouží už čtyři roky.

K dispozici je dvanáct pokojů, pro které musel být vzhledem ke kruhovému uspořádání udělán nábytek na míru. Všechny pokoje mají výhled na město a okolí, přístup do nich je prostředkem věže.

V sedmém patře je vyhlídka, v osmém pak restaurace. Objekt patří společnosti Bospor, což je zkratka pro Bohumínské sportoviště.

K hotelu tak patří ještě akvapark, do kterého mají ubytovaní hosté vstup zdarma na neomezeně dlouhou dobu. Poblíž je i zimní stadion, ve kterém je přes léto možné hrát badminton, tenis, ping-pong, nohejbal, volejbal. "Jezdí k nám lidé z celého světa – nejčastěji jsou to Poláci, protože jsme blízko hranic s Polskem, ale také tu často vítáme Němce, Slováky, měli jsme tu turisty z Mexika, Číny, dokonce i z Nového Zélandu," vzpomíná Voráč.

Dvoulůžkový pokoj stojí 980 korun na noc ve všední dny, od pátku do neděle je cena 780 korun. Snídaně je za 90 korun. Více: www.bospor.info.

JESENÍKY

Když zvon zvoní nad hlavou

Krásná budova Hotelu Pod Zvonem už něco pamatuje. Byl postavený roku 1868 v horské vesničce Hynčice pod Sušinou v masivu Králického Sněžníku. Nebyl to původně hotel, ale kaple svatého Petra a Pavla. Svému účelu však nesloužila ani sto let. Ve 40. letech 20. století byla odsvěcena. Pak pár desetiletí jen tak bez povšimnutí stála.

Dnešní majitelé ji získali před několika málo lety. "Provozujeme totiž nedaleko lyžařské vleky a chtěli jsme pro návštěvníky vybudovat ubytovací kapacity. Původně jsme uvažovali, že stavbu zbouráme a postavíme něco nového. Pak jsme si to ale rozmysleli, přišlo nám škoda bourat tak hezký objekt. A tak jsme ho jen upravili," vysvětluje majitel hotelu Marek Novák.

Hotel nabízí 29 lůžek v osmi pokojích, z nichž každý má své ojedinělé architektonické řešení. Původní účel hotel připomíná hostům i obyvatelům zvoněním v každou celou hodinu od 8 do 19 hodin. "Když jsme kapli koupili, zvon tam nebyl. Prý ho odvezli Němci za války. Když už jsme se rozhodli kapli zachovat, tak se vším všudy, tudíž jsme si zvon nechali na zakázku znovu odlít," říká Marek Novák.

Klientelu tvoří hlavně hosté lyžařského areálu, převážně rodiny s dětmi. Občas místo využívají i firmy pro své večírky a akce.

Cena za dvoulůžkový pokoj je v průměru 800 korun se snídaní. Více: www.hotelpodzvonem.cz.

ÚSTECKO

Komnaty jako z rytířské pohádky

Budete si připadat tak trochu jako v pohádce, Hotel Camelot vypadá jako hrad vystřižený z doby středověkých rytířů.

A okolí přírodní rezervace Labské pískovce je také dost podivuhodné. Proto se tu občas objeví i nějaký filmový štáb – naposledy ten, co točil Letopisy Narnie.

"Měli jsme dříve obyčejný hotel, ale moc dobře to nešlo. Tak jsme přemýšleli, co uděláme, a napadlo nás hotel změnit na originální místo, které hosty zavede do pohádky," vysvětluje majitelka Veronika Vršecká. A povedlo se, návštěvníků je podstatně více.

Celkem se v hotelu může ubytovat 42 osob, k dispozici jsou jim restaurace neboli krčma, pak venkovní bazén alias zahradní lázeň, sauna a tenisové kurty.

V hotelu si lze objednat různé zábavné akce, přičemž polovinu platí hosté, polovinu hotel. Například rytířský turnaj vyjde zájemce na 8 500 korun, břišní tanečnice na 1 000 korun, kejklířská show, žongléři na 1 500 a kouzelník stojí dva tisíce. Můžete si tu vyzkoušet i jízdu na koních jako správní rytíři a princezny, a to za 300 na hodinu, děti za 100 korun.

Cena za dvoulůžkový pokoj se snídaní vyjde na 1 100 korun. Více: www.hotelcamelot.cz.

PRAHA

A na závěr tři tipy z Prahy, kde je koncentrace hotelů v zemi nejvyšší.

Ubytování, které pohne myslí

Až budete tady z toho hotelu odcházet, budete mít pocit, že byste měli být trošku víc zelení. Nejekologičtější hotel v Česku Mosaic House funguje na velmi úsporných procesech. Tak třeba budova má dvojitý systém vodovodních a kanalizačních trubek, který odděluje vodu z koupelen. Ve speciálních tancích se v suterénu filtruje a následně používá znovu při splachování WC. Tu filtraci můžete v hotelu dokonce pozorovat.

Pak také okna mají speciální čidla. Když je otevřete, automaticky se vypne topení či chlazení. A na osluněných částech budovy pak spouštějí či vytahují žaluzie, aby podle venkovní teploty zabránily přehřívání. Čidla reagují i na pohyb lidí – když pokoj opustíte, upraví teplotu na "ekologický standard".

Samozřejmě že se svítí úspornými žárovkami a na střeše jsou solární panely. Je úžasné, jak to všechno funguje. Vedení hotelu nabízí svým hostům, aby se k ekologii připojili, a to třeba tím, že se nebudou dlouho sprchovat nebo že vyhodí plastovou lahev do speciálního kontejneru. Hosté mají také možnost přispět dvěma eury na další fungování a zlepšování systémů hotelu.

Dvoulůžkový pokoj je mimo sezonu možné pořídit za 40 eur, v sezoně bude dvakrát dražší. K dispozici jsou i lacinější, studentské pokoje. Mosaic House, Odborů 4, Praha 2, www.mosaichouse.com.

Pokud si chcete dopřát podobný zážitek uprostřed krásné přírody, zamiřte do Hostětína na úpatí Bílých Karpat do penzionu Veronica, nejekologičtějšího ubytovacího zařízení tohoto druhu u nás.

Cesta po 22 fontánkách

Top Hotel je největší kongresový hotel v Evropě. Rozkládá se na ploše 8,5 hektarů, což je pro představu rozloha zhruba deseti fotbalových hřišť vedle sebe. V hotelovém areálu můžete směle provozovat kondiční běh, jsou tu k dispozici i vyznačené trasy.

"A když se rozhodnete udělat si procházku z jednoho konce objektu na druhý, budete mít necelý půlkilometr v nohách. To už je docela slušná vzdálenost," říká marketingový ředitel hotelu Ivo Gajdoš.

Hotel nabízí ubytování v 930 pokojích různých typů, přičemž počet lůžek se blíží dvěma tisícům. Hostům tu slouží pět restaurací, několik barů a letní terasy a prostorná japonská zahrada, kde se teď v létě griluje. Samozřejmě jako u většiny hotelů vyšší úrovně nechybí wellness centrum s bazénem, fitness, masáže, kryté a venkovní tenisové kurty, bowling, kasino, obchody. A pozor – najdete tu i 22 vodních fontán. Celý areál jsou vlastně dva hotely v jednom, lišící se pouze úrovní ubytování.

Velké společenské prostory mají společné.

Koná se tu řada kulturních či sportovních akcí i politických kongresů.

Dvoulůžkový pokoj lze pořídit za 1 600 korun a pro zajímavost, prezidentské apartmá vyjde na 15 tisíc korun. Více na: www.tophotel.cz.

Odplouváme, navštivte naši horní palubu

Hledáte ubytování v Praze? Zkuste hotelovou loď, ale pozor, aby vám neuplavala. Je to v našich českých vodách unikát. Florentina je totiž loď, která nabízí ubytování a zároveň plavby po republice. Rozhodně si ji nepleťte s botelem, po celodenní procházce ji večer nemusíte najít na svém místě.

"Loď slouží vlastně ke třem účelům – k týdenním plavbám po celé zemi pro veřejnost, dále pak pro firmy, které si ji najímají pro své zaměstnance na teambuildingy, a pak právě na ubytování klasického hotelového typu. Je tedy jasné, že se termín pobytu musí přes internet rezervovat, a to přesně na dobu, kdy zrovna bude loď kotvit v centru Prahy," vysvětluje systém služeb ředitelka hotelu Petra Hanušová.

V provozu je loď teprve druhý rok a nabízí 50 jedno- nebo dvoulůžkových kabin, v některých je možnost přistýlky na palandě. Kajuty jsou vybaveny televizí, sprchou, toaletou, rádiem a klimatizací. Na lodi je také restaurace, bar a kavárna. Jedinečná je vyhlídková terasa.

Cena je 30 eur za pokoj a noc, je možné platit i v českých korunách. Více: www.florentinaboat.cz.