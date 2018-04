Hotely na Silvestra jsou již obsazeny

Řada hoteliérů to však popírá. "Přelom tisíciletí na poptávku po Silvestru vliv nemá, zájem je stejný jako každý rok," uvedla Andrea Ulrychová, vedoucí hotelu U Baby Jagy v Adolfově na Ústecku. "Záleží však také na tom, jakou máte klientelu." Většina hotelů totiž na přelomu roku těží ze stálého zájmu zahraničních turistů, zejména Němců. Ve velké části podniků obsadí alespoň polovinu míst, vedoucí adolfovského podniku dokonce uvedla, že z devadesáti procent ubytovává jen cizince. "Česká klientela na to bohužel zatím nemá peníze," míní Ulrychová. Silvestrovské oslavy jsou spíše společenskou akcí, takže rekreantům zpravidla nevadí, jestli je sníh, nebo ne. "Samozřejmě, že klienty potěší, když napadne. Že by však kvůli tomu někdo odhlašoval silvestrovský pobyt, s tím jsem se nesetkala," řekla Tvrdá. To, že koncem roku hostům na sněhu příliš nezáleží, potvrdila i Alma Zikmundová z hotelu Belveder na Labské Stráni na Děčínsku. "Máme obsazeno rok dopředu. Naši klienti si totiž loni objednali rovnou dalšího Silvestra." Během další části zimní sezony je však situace zcela odlišná a turisté výšku sněhové pokrývky bedlivě sledují. "Stalo se nám, že kvůli nedostatku sněhu nám odhlásili ubytování běžkaři," upozornil včera Miroslav Lehner, vedoucí hotelu Sebastian v Nové Vsi v Horách, která leží na Mostecku. Volná místa dosud nabízejí ještě některé hotely ve městech.