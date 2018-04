Hotely, kde se hodí protichemický oblek. Nejhorší ubytování roku 2009

1. Heritage Marina Hotel, San Francisco, Kalifornie

2. Days Inn Eureka, Eureka, Missouri

3. Tropicana Resort Hotel, Virginia Beach, Virginie

4. Super 8 Virginia Beach/At the Ocean, Virginia Beach, Virginie

5. Quality Inn, Stroudsburg, Pensylvánie

6. New York Inn, New York City, New York

7. Parisian Hotel & Suites, Miami Beach, Florida

8. Capistrano Seaside Inn, Capistrano Beach, Kalifornie

9. Desert Lodge, Palm Springs, Kalifornie

10. Continental Oceanfront Hotel South Beach, Miami Beach, Florida