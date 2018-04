Nejlevnější hotel v Bangladéši: nocleh mezi odpadky za devět korun

Na nedostatek zákazníků si špinavý hotel sestavený z pěti plovoucích lodí rozhodně nemůže stěžovat. „Máme tu teď zhruba 40 hostů, kteří tu většinou zůstávají alespoň tři měsíce,“ říká Muhammad Mustafa Miyan, majitel hotelu s téměř šedesátiletou tradicí.

Plovoucí levné hotely zažily v Bangladéši velký boom v padesátých letech minulého století, kdy se do hlavního města Dháka nastěhoval velký počet hinduistických obchodníků. Většina z nich připlula do města právě po řece Buriganga. Poté, co v roce 1971 vyhlásil Bangladéš nezávislost, se jejich počet snižoval. Do dnešního dne jich tu zůstalo jenom pár.

V hotelu Faridpur je celkem 48 různých místností, nejlevnější ubytování vyjde v přepočtu na devět korun. Kromě malých buněk, kde svůj život sdílí několik obyvatel najednou, jsou zde k dispozici i menší místnosti, které zákazníkům poskytují přece jen trochu více soukromí. Za tento komfort si ale musí připlatit, nejdražší pokoj stojí jeden a čtvrt dolaru (30 Kč).

„Máme to tu levné, takže lidé, kteří sem přijdou z malých měst a vesnic za prací, u nás zůstávají,“ říká Miyan, který v hotelu pracuje už 26 let. Za základní cenu je k dispozici přefiltrovaná voda, čisté toalety a oddělená postel bez matrace.

Světe div se, v ceně není zahrnuté jídlo. Každý z hostů však dostane malou skřínku, do které si může zamknout osobní věci.

Celý Bangladéš je z hlediska kvality života peklem na zemi. Počet obyvatel Bangladéše vzrostl z 44 milionů v roce 1951 na téměř 160 milionů v roce 2015 a v přepočtu zde žije na jednom čtverečním kilometru 1 252 lidí. Bangladéš je tak nejhustěji osídleným státem světa. Na území jen o málo větším, než bylo prvorepublikové Československo, se tísní více obyvatel než má např. Rusko, resp. bezmála dvojnásobek obyvatel Německa.