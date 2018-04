Hoteliéři z hor: Když nenapadne, proděláme

Obavy z nepřízně počasí trápí i další hoteliéry. "Zatím sice žádná odhlášení pobytů nepřišla, jestli ale nezačne sněžit, můžeme je čekat každým dnem," sdělila provozovatelka hotelu Velký Semerink v Janově nad Nisou Hana Jumrová. Také jí rušení pobytů hodně ovlivní zisky. "Potížím bychom se nevyhnuli. Zimní sezona je pro nás vždy nejsilnější a většina hotelů a chat si během ní nastřádá peníze na jaro," poznamenala. "Ještě že si nikdo neodhlásí Silvestra. Ten děláme přes cestovní kancelář. Z takového pobytu nikdo nevycouvá. U něho je prostě jedno, jestli je sníh nebo ne." Radost nemají z teplých dní ani v Krkonoších. "Finanční ztrátě se při takovémto počasí nevyhneme. A o zisku, o tom naše podnikání je. Podobně špatnou zimu jsme měli naposledy před čtyřmi roky. Letos snad sníh nakonec napadne. Pokud ne, následky nás neminou," konstatovala Alena Janatová, provozovatelka hotelu Rezek v krkonošských Vítkovicích. Luděk Černík z horského hotelu Kubát v Rokytnici nad Jizerou se o vánoční pobyty naopak nebojí. "Zrovna včera jsme totiž museli odříci dalším sedmi zájemcům. Věřím, že lidé na hory přijedou. Teď už těžko splaší něco jiného. O zaplnění hotelu během Vánoc strach nemám. To tedy ne." Podobně na Vánoce nahlíží také Rostislav Jozífek z Turistického informačního centra v Bedřichově. "Odhlašování nehrozí. Jsme plní. Vše je vyprodáno. Lukrativní termíny, ke kterým Vánoce patří, ty se neruší, i kdyby měly být na blátě," doplnil. "Navíc, stornovací poplatky se musí platit měsíc dopředu. Než by je měl někdo uhradit, to každý raději přijede."