Hoteliéři už tuší: hosté chtějí internet

Nyní to jsou jen jednotlivci, ale požadavků tohoto druhu stále přibývá. "Ještě před půl rokem bylo přání hosta dostat se k internetu zcela výjimečné. Teď už přicházejí s takovým požadavkem jeden až dva hosté za týden," dodal Klívar. Zřízení zvláštní místnosti pro tuto službu bude v hotelu Moskva jen otázkou času. Hotel Moskva je ovšem v tomto směru spíše avantgardou. "S takovým požadavkem se u nás nesetkáváme," tvrdí recepční v hotelu Apollo ve Valašském Meziříčí. Marně budou hledat spojení s internetem také hosté například v hotelu Vsacan ve Vsetíně, Oskol v Kroměříži nebo Ondráš ve Zlíně. V uherskohradišťském hotelu Grand mohou sice hostům půjčit přenosný počítač, ale bez modemu a bez připojení k webu. "Pro internet zatím nemáme místnost. Zatím se tento požadavek ani neobjevuje. Ale do budoucna i o této službě uvažujeme," dodává ředitel Grandu Jiří Nosterský. Ve zlínském hotelu Garni jsou ještě vstřícnější: "Zatím jsme takový požadavek neměli, ale hosta bychom u nás k internetu pustit mohli." A měl by to prý bez příplatku. Větší hotely už totiž vlastní připojení (ne pro klienty) k internetu v kancelářích mají. Internet se pro ně totiž začíná stávat i důležitým prostředkem reklamy a příjmu objednávek. Pro člověka, který pracuje s počítačem, je nejjednodušší najít si ubytování v místě, kam cestuje, na internetu. Hotel, který nemá webovou stránku, pro tuto skupinu zákazníků jako by neexistuje. "Mohu vám říct, že v minulosti u nás převažovaly objednávky ubytování zasílané běžnou poštou nebo telefonicky. Dnes už dostáváme největší procento rezervací faxem. Pomalu však začíná přibývat i objednávek e-mailem," říká Jiří Nosterský z hotelu Grand.