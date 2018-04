Proti gustu žádný dišputát. Hotel ve tvaru střeva nemá o hosty nouzi

Hotel, příznačně nazvaný Hotel CasAnus, je dílem výstředního holanského designéra Joepa van Lieshouta. Bizarní ubytovací zařízení ve tvaru tlustého střeva vypadá na jedné straně jako řitní svěrač.

Částka za pokoj, která je v přepočtu kolem 3 300 korun, odpovídá cenovým relacím čtyřhvězdičkového hotelu v centru Bruselu. Tato excentrická budova je však centru belgické metropole na hony vzdálená - leží u jezera poblíž hranic s Nizozemskem a je součástí uměleckého parku nadace Verbeke.

Střevo, ponorka i turbína

Celý podnik provozují sběratelé umění Geert and Carla Verbeke-Lensovi. Odehrávají se zde pravidelně nejen výstavy současného umění, ale je zde umístěna i řada venkovních objektů, jako například ponorka či obrácená větrná turbína, všemu pak vévodí ubytovací jednotka ve tvaru střeva.

O zákazníky tu nemají v sezoně nouzi. "Hosté často dostanou pobyt v tomto hotýlku jako humorný dárek od přátel, rodičů či dětí třeba k narozeninám, ke svatbě nebo jiné příležitosti, vysvětluje Len Gerrits, jeden z dobrovolníků, který pro nadaci pracuje.

V zimě tu ale moc rušno není, jedinými návštěvníky tu před pár dny byly děti ze školy Svaté Terezy v Deinze na severovýchodě Belgie. "Vypadá to jako zadek," vykřikuje Brett s výbuchem smíchu. Jeho spolužačka Romy však oponuje: "Myslím, že je to výjimečné. Nemyslím, že by to bylo krásné, ale představuje to určitý umělecký styl."