Hotel v největším iglú na světě

Zakladatelem Ledového hotelu je Yngve Bergqvist, který v osmdesátých letech začal organizovat sjíždění divokých peřejí na laponských řekách. Podnik se uspokojivě rozbíhal, ale když přišla zima a polární tma, bylo v kraji tak málo turistů, že se podle Yngveho slov daly snadno spočítat jejich stopy ve sněhu. Podnikavec se přesto nevzdával, neboť byl v hloubi duše přesvědčen, že sníh a mráz je dobrý prodejní artikl.

Šéf turistické kanceláře v krajském středisku Kiruně a lidé v Jukkasjärvi si ťukali na čelo. A dnes? Ledový hotel spolu s přidruženými aktivitami zaměstnává asi sto lidí, z nichž přibližně polovina má stálý pracovní úvazek. S managementem hotelu spolupracuje řada místních podnikatelských firem, které pomáhají mimo jiné při jeho stavbě. Roční obrat činí kolem 60 milionů švédských korun, to je kolem 200 milionů Kč.



Zážitek k nezapomenutí



Od roku 1992, kdy Yngve Bergqvist postavil v Jukkasjärvi první iglú o rozloze 50 metrů čtverečních, už v Ledovém hotelu přespalo víc než 70 000 hostů. Zhruba tři čtvrtiny z nich byli cizinci. Loňská stavba se rozkládala na 5000 metrech čtverečních a měla 63 pokojů (z toho 16 apartmá) pro víc než 100 hostů denně. V sezoně 2000/2001 přespalo v hotelu 12 000 osob a dalších 33 000 si jej prohlédlo.

K hotelovému komplexu patří galerie s ledovými skulpturami, ledový bar, kinosál a kaple, v níž se během zimní sezony nechá oddat 100 novomanželských párů z celého světa. Celoročně je v provozu šest speciálně chlazených ledových místností, v nichž každé léto přespí na 200 osob. Na stavbu hotelu se spotřebuje zhruba 30 000 tun přírodního i umělého sněhu, který se sněžnými děly nanáší na speciálně upravenou plechovou formu ve tvaru malého válcovitého iglú. Jakmile sníh zmrzne, forma se odstraní a přesune se do dalšího budovaného pokoje.

Vnitřní vybavení hotelu, sloupy, nohy postelí, bar s výčepním pultem, stoly, lavice, židle a sklenice, to vše je vyrobeno ze tří tisíc tun křišťálově čistého ledu z nedaleké řeky Torne. Přenocování v Ledovém hotelu je zajímavý zážitek. Doporučuje se začít dobrou večeří v jedné ze dvou restaurací v Jukkasjärvi. Ta dražší leží pár kroků od hotelu. K té levnější se dostanete asi za 20 minut procházkou či na speciálních saních, na nichž se odrážíte jako na koloběžce. Pokud si ovšem naivně myslíte, že se v hospodě před studeným nočním zážitkem pořádně zahřejete, jste na omylu.

Místní horalé jsou totiž značně otužilí, čemuž je přizpůsobena i teplota uvnitř restauračního zařízení. S přípravou na krutou noc lze úspěšně pokračovat v Absolut Icebaru", nazvaném po nejznámějším výrobci švédské vodky, který výčep provozuje. Veškeré zařízení je vyrobeno z křišťálově průzračného ledu a do ledové sklenice vám nalijí i objednané pití. Slabší povahy si mohou dát něco teplého, třeba grog, samozřejmě pouze v tuctovém papírovém kelímku...



V pokoji je -5 °C



Cítíte-li se už dostatečně zoceleni a odhodláni ke všemu, můžete přejít do příjemně vytopené (dřevěné) recepce, kde máte všechna svoje zavazadla a kde jsou i vyhřáté toalety. Převlečete se do nočního úboru úplně stačí teplé spodní prádlo a čepice - zbylé oblečení si přehodíte přes sebe a od recepční si vyzvednete péřový spací pytel s bavlněnou vložkou, který je údajně vhodný i do třicetistupňového mrazu. Pak už zbývá jen pár kroků do pokoje.

Tedy do iglú s dřevěnou pryčnou na ledových nohách, pokrytou matracemi, polštáři a sobími kožešinami. Přebytečné oblečení si uložíte do spodní části spacího pytle a venku necháte pouze boty, jinak by vám do rána všechno zvlhlo a zmrzlo. V pokoji je totiž konstantní teplota minus pět stupňů Celsia, ať je venku minus deset, či minus čtyřicet. Pokud máte s sebou děti, je dobré, aby měly čepici na zavázání pod bradou, aby jim v noci nespadla z hlavy.

V ledovém pokoji je téměř absolutní ticho, protože masivní stěny pohlcují veškeré zvuky. Interiér osvětlují dvě svíčky. Pokud nocujete v apartmá, můžete se kochat pohledem na ledové skulptury s nejrůznějšími výjevy (například lovem na medvěda) či severskými motivy (vikinská loď, runové kameny). Osvětlení v tomto případě zajišťují skleněná optická vlákna, která se nezahřívají. Ráno vás čeká horký brusinkový nápoj a rozpálená sauna. Je pozoruhodné, že většina hostů vstává neobvykle brzy, ač jsou na dovolené.



