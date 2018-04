Výhled z hotelového WC, o jaký jste nestáli. S diváky dole na chodníku

Klub s restaurací a diskotékou, přezdívaný Boom Boom Room, je situovaný v nejvyšším 18. patře hotelu Standard na Manhattanu. Vzhledem k tomu, že celé patro má od podlahy ke stropům francouzská okna, návštěvníci si ho oblíbili zejména kvůli impozantním výhledům, třeba Empire State Building tu odsud mají jako na dlani. Klub vyhledávají i mnohé celebrity, patří mezi ně například Leonardo DiCaprio či Cameron Diaz.

Většina hostů přitom vůbec netuší, že když navštíví toaletu, mohou se na ně skrz sklo dívat i kolemjdoucí. Někteří přitom směrem nahoru mávají, a najdou se i nadšení fotografové.

"Výhled ven je úžasný, ale výhled směrem dovnitř příšerný," řekl 55letý australský turista z Melbourne David Langdon pro New York Daily Times. "Viděl jsem lidi, jak mi mávají! Zatímco sedíte na míse, opravdu neočekáváte, že vám k tomu bude někdo mávat," dodal.

Podobně se vyjádřila i jeho dcera Belinda Langdonová. Ta zprvu věřila, že sklo je zvenku reflexní, takže dovnitř není vidět. "Je to otřesné," pronesla poté, co zjistila, že tomu tak není. "Lidé, kteří si to zdola fotí, jsou perverzní. Musíte jen doufat, že vás z ulice nikdo nepozná."

Výhled z 18. patru newyorského hotelu Standard na Manhattanu je úžasný.

Málokoho z návštěvníků toalet napadne, že je na ně při jedné z nejintimnějších činností vidět. Nikde není žádný nápis, který by hosty varoval, že jsou hvězdami ve vlastní neplánované reality show. Žádné rolety ani závěsy, které by si mohli ti ostýchavější zatáhnout.

Naopak některým návštěvníkům je úplně jedno, že je na ně na toaletách vidět. "A co má být? Tak se lidé prostě dozvědí, že potřebujete na malou," míní jeden z hostů, 26letý turista z Mexico City. "Výhled je krásný v obou směrech," prohlásil.

