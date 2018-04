Magnet Rujany zoufale chátrá. Jak dopadl megalomanský Hitlerův hotel

Měla to být pýcha architektury Třetí říše, žádný ze zasloužilých pracovníků se však do hotelu Prora na rekreaci nedostal. Sověti chtěli Hitlerovo přímořské letovisko na ostrově Rujana vyhodit do vzduchu, ale neměli dost munice. Většina z megalomanského projektu neúprosně chátrá.