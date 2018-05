Hlavně aby tam nebyly děti. Zájem Čechů o hotely pro dospělé roste

„Trend je patrný poslední tři, čtyři roky,“ uvedl místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež s tím, že služeb hotelů pro dospělé využívají zejména zámožnější lidé..

Vstup do těchto hotelů mají povolen lidé od 16, případně až od 18 let. „Nejčastěji můžeme mluvit o párech v kategorii starších 40 let. Hotely adult only najdeme ve všech oblíbených prázdninových evropských destinacích - Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt. Stejně tak v exotice, ať už se jedná o Mauricius, Maledivy nebo země v karibské oblasti,“ uvedla Simona Fischerová z porátlu eTravel.cz.

První hotel pro obézní lidi má obrovský úspěch Hubeným vstup zakázán. Na dveřích hotelu na bahamském ostrově Eleuthera se to sice vysloveně nepíše, ale je to pravda. Je totiž speciálně zařízen pro obézní lidi. Ti se tu nemusí stydět pobíhat v plavkách. Jejich váze je uzpůsobeno i vybavení hotelu.

Řada hotelů jen pro dospělé je například i v Dubaji. „Globální strategií Dubaje je stát se především rodinnou destinací, i proto staví velké množství zábavních parků a dalších rodinných atrakcí. Stále je zde i mnoho hotelů pouze pro dospělé, kteří si chtějí užít mimo dětský ruch. Jedná se především o páry, které letí do Dubaje na luxusnější dovolenou, a o seniory,“ potvrdil Jan Osúch z dubajského turistického zastoupení v ČR.

Podle Jana Bezděka z CK Fischer stojí za růstem zájmu i to, že Češi jsou v cestování čím dál zkušenější a přesně vědí, co od dovolené chtějí, aby si ji nerušeně užili podle svých představ.

„Zákazníci mířící do těchto hotelů jsou většinou ochotni za svou dovolenou utratit vyšší částky a za tyto ceny očekávají odpovídající vysokou kvalitu,“ dodal marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný.

Hostům jsou v těchto hotelech k dispozici bary, wellness a fitness centra, kosmetické salony, kluby, ale i speciální animační programy, kurzy vaření nebo hodiny tance.

„Mnoho běžných hotelů disponuje též adult only zónami, kde si například i rodiče dětí mohou užít jedno nerušené odpoledne doprovázené masáží či dobrým drinkem,“ dodal marketingový ředitel cestovní agentury Invia.cz Michal Tůma.