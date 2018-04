Hostýnskými vrchy od hospody k hospodě. Výlet, který nikdy nezklame

Příjemnou a nenáročnou trasu po malebných horských hřebenech a loukách v konstantních nadmořských výškách okolo 600 m můžete podle nálady, výkonnosti nebo počasí naplánovat do různých délek a rozfázovat na libovolné časové úseky. Umožňují to vhodně položené výletní restaurace osobitého stylu a ducha, které je škoda bez povšimnutí minout. Třeba už jenom proto, že se tu setkávají lidé podobného cestovatelského ražení a u půllitru či štamprle si vyměňují své zkušenosti a zážitky z cest.

Začátek hospodské pouti

Ideálním východiskem pro putování Hostýnskými vrchy je hora Hostýn o výšce 735 m. Téměř až na vrchol jezdí z Bystřice pod Hostýnem autobusová linka, takže nadmořská výška pro start je víc než ideální. Na Hostýně stojí za vidění Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, křížová cesta od Dušana Jurkoviče a kamenná rozhledna na vrcholu. Ta však bývá v zimě zavřená.

Naopak otevřeno i v zimě mívají o víkendech některé poutní krámky lemující široké kamenné schodiště od baziliky k Vodní kapli se svatou vodou. Samozřejmě nechybí ani poutní hostinec a penzion, takže kdo potřebuje doplnit energii či kalorie ještě před startem, má možnost.

Hned úvodní metry, směřující neobvykle směrem dolů, vyžadují jistou soustředěnost a to po stránce orientační i technické. Řeč je nyní o běžkách. Pokud včas neodbočíte vlevo, může se vám stát, že omylem sjedete zpátky okolo hory až do Bystřice pod Hostýnem. A pokud včas nezpomalíte, čeká vás tvrdý a bolestivý pád na tradičních ledových plotnách, které se vytvářejí na modré značce v okolí studánky Pod Valy. V obou případech není o co stát. Pokud však sjezd z Hostýna zvládnete bez újmy, pak se už ničeho na trase obávat nemusíte.

Hospoda Troják, nebo Tesák? Nejlépe obě

Další kopec, který se vám postaví do cesty, se jmenuje Skalný (709 m). Dnes je převážně zarostlý lesem, ale historické snímky na tabuli naučné stezky dokládají, že tomu tak vždy nebylo. Vrcholek zdobí několik pískovcových skal, jimž dali horolezci přiléhavé názvy: Orel, Zub, Kůň a Žába. Zvláště posledně jmenovaná se přírodě velmi povedla. Skály však leží mimo značku a v zimě se nikomu nechce brodit se k nim sněhem.

Mnohem příjemnější je dlouhý sjezd lesem ústící na hezké hřebenové louky. Největší louka nad valašskou vesnicí Rusava se jmenuje Klapinov a hlídá ji dřevěná plastika portáše – příslušníka někdejší valašské domobrany.

Valašský portáš na Klapinově Cestou na Skalný

Na rozcestí U Tří kamenů nastává první rozhodování, kterou hospodu zvolit jako první. Vlevo 2 km po zelené stojí u silnice restaurace Tesák, vpravo 5 km po modré stojí u téže silnice hospoda Troják. Interiéry obou zařízení vás ovanou atmosférou dávných časů, vybavení se od dob reálného socialismu příliš nezměnilo. Zdá se, že asi záměrně. Obě hospody rozhodně nemají o návštěvníky zvláště o víkendech nouzi.

Zatímco Tesák, proslulý pestrou sbírkou socialistických vlaječek, nabízí široký sortiment jídel a specialit (zejména kančích), Troják je v nabídce mnohem skromnější. Vždy se tu však můžete spolehnout na hovězí guláš servírovaný již několik desetiletí do hlubokých talířů s rohlíkem nebo chlebem. No a ve sbírce starých rozvrzaných židlí a stolů pochopitelně nechybí ani stůl místních štamgastů s dřevěnou cedulkou: „tady sedí myslivci, rybáři a ostatní lháři....“

Hospoda na Trojáku

Meteostanice a rozhledna Maruška

Přes Tesák i Troják procházejí značené cesty, cyklotrasy a v zimě také udržovaná stopa Hostýnské běžecké magistrály. Její páteřní trasa značená číslem 1 vede totožně s naší poutí z Hostýna přes Skalný, Klapinov a Tři kameny na Troják a odtud dál po hřebeni do horské vesnice Lázy.

Troják je zejména v zimě velmi vyhledávaná lokalita, a to díky uměle zasněžovaným sjezdovkám, nočnímu lyžování a pestré nabídce ubytovacích služeb. Novou atrakcí pro návštěvníky se loni stala 1,7 km vzdálená rozhledna Maruška postavená ve valašském stylu na stejnojmenném kopci o výšce 664 m.

Dřevěná věž stojí v těsné blízkosti automatické meteorologické stanice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a je vybavena některými přístroji, jejichž měření se přenášejí na světelný banner umístěný v přízemí rozhledny. Meteostanice Maruška má vlastní webové stránky a on-line webové kamery, které vás ujistí o aktuálním stavu počasí.

Trasa kolem Marušky pokračuje dál po zelené značce na vrch Bludný (659 m) s typickým osamoceným stromem na vrcholu a kruhovým rozhledem na nekonečné „vlnobití“ okolních valašských hor.

Hostýnské vrchy Rozhledna Maruška

Dvě skvělé hospůdky na závěr na Prženských pasekách

Další výletní hospůdky, které by návštěvník Hostýnských vrchů neměl minout, se ukrývají v lokalitě jménem Prženské paseky, kam odbočuje před vesnicí Lázy jedna z větví Hostýnské běžecké magistrály značená číslem 7. Vede po bočním, postupně se snižujícím hřebínku a nabízí další krásné výhledy do okolí. Na obzoru uvidíte třeba Radhošť a dole v hlubokém údolí Bečvy město Vsetín.

Na roztroušených samotách, kde žije jen hrstka stálých obyvatel, se zničehonic objevují hned dvě restaurační zařízení – nejdříve Krčma na Prženských pasekách a o cca 500 m dále v osamoceném stavení hostinec U Holáňů. Navštívit jednu hospůdku a nebýt v druhé, to by bylo opravdu velké ochuzení.

Hostinec U Holáňů Krčma na Prženských pasekách

Prvně jmenovaná krčma obklopená v zimě zapíchanými běžkami do sněhu vás přivítá ohništěm, na němž se grilují bůčky, kuřata a kolena. Ve druhé jsou k mání pro změnu zabíjačkové speciality se zelím a jako bonus možnost výstupu na dřevěnou rozhlednu. Tu v rámci zatraktivnění a možná i konkurenčního boje o zákazníky přistavěl majitel hostince k letní terase v roce 2013.

Bohužel čas trávený v obou příjemných hospodách limituje odjezd autobusů či vlaků. K sestupu do údolí je zapotřebí alespoň hodina času a také střízlivá mysl. Ubytování opožděným hostům v nabídce bohužel není. Takže nezbývá opravdu nic jiného, než zvednout kotvy a do těchto překrásných míst se vydat znovu ještě jednou.