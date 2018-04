Hostýn: magické místo Keltů, poutníků a zázraků

Může se hodit Jak se tam dostat

Z Bystřice pod Hostýnem takřka až k chrámu zajíždějí pravidelné autobusové spoje, které o víkendech navazují na příjezdy hlavních vlaků. Vjezd automobilem je možný pouze s povolením města Bystřice pod Hostýnem, obce Chvalčova, případně dalších institucí. Daleko více variant skýtají pěší přístupy: nejkratší nabízí červené značení (rovněž z Bystřice). Tato stezka svým dlouhým stoupáním řádně prověří kondici, finální úsek lze zmírnit kombinací modré a žluté. Zajímavější a méně strmou alternativou se může stát počáteční přesun po žluté značce do údolí říčky Bystřičky s následným využitím červeného značení. Několik poutavých výstupových tras na Hostýn se naskýtá z rázovité podhorské obce Rusavy, která díky svému osobitému koloritu podává důkaz, že již byla překročena pomyslná vstupní brána Valašska. Ale rozhodně nejkrásnější putování k Hostýnu si užijete na hřebenové trase ze sedla Tesáku (autobusová zastávka). Co ještě stojí za to na Hostýně navštívit

Vyjma baziliky a rozhledny zde bylo nyní nově otevřeno Svatohostýnské muzeum. S expozicí věnovanou historickému vývoji Hostýna a přilehlé oblasti, doplněnou o archeologické nálezy, menší část je věnována přírodě Hostýnských vrchů. Mezi řadou památek církevního areálu je třeba vyzdvihnout křížovou cestu. Ale ony jsou vlastně na Hostýně dvě. První – tzv. "stará křížová cesta" pochází z počátku 20. století. Její provedení nebylo přijato příliš s povděkem, zejména v kruzích, ovlivněných činností Katolické moderny. Proto došlo k realizaci druhé křížové cesty, kterou navrhl a spoluvytvořil věhlasný architekt a výtvarník Dušan Jurkovič. Nesmíte vynechat

Během výpravy na Hostýn rozhodně nesmíte vynechat obhlídku malebných pískovcových útvarů, situovaných do nejvyšších partií blízkého vrchu Skalného, zdatnější turisty přivedou značené cesty k troskám jednoho z nejvýše položených moravských hradů – Obřan. Blízké a širší okolí Hostýna také křižuje několik naučných stezek. Do nitra Hostýnských vrchů

Hostýnské vrchy se mohou stát inspirací i pro prožití volného víkendu, pěkný dvoudenní přechod umožňuje trasa Bystřice pod Hostýnem – Hostýn – Troják – Lázy – Valašské Meziříčí. Naopak během jednodenního výletu můžete vystoupat na nejvyšší vrchol pohoří – Kelčský Javorník. Třeba po trase Bystřice pod Hostýnem – Hostýn – Tesák – Kelčský Javorník – Rajnochovice. Užitečné weby:

