Hostinné: za antikou můžete i doma

Diskobolos, Athéna, Afrodité... Jen několik jmen, které si snad každý pamatuje ze školních lavic. Nejen ony, ale mnoho dalších osobností, bohyň a bájných postav bylo ztvárněno rukama mistrů v kameni a mramoru. Mnoho báječných soch, známých dokonalým ztvárněním lidského těla, ale velice často zmizelo, neznámo kam. Ty, které se podařilo zachránit, patří dnes ke skvostům řady světových umění. Mnohdy ale nejsou k vidění jako celé dílo, protože jednotlivé kusy vlastní různá muzea. Zcela unikátní možnost vidět řadu odlitků celých antických soch máte právě v Hostinném.

Sbírka antických soch začala vznikat již před více jak sto lety. Tehdy se pražský profesor klasické archeologie Wilhelm Klein začal zabývat rekonstrukcí soch a jejich zbytků, které pracně vyhledával po celé Evropě i za mořem. Po jejich dokonalém prostudování přistoupil ke zhotovení speciálně patinovaných odlitků, majících kromě tvarů i dokonalý dojem původní struktury materiálu a barevnosti. Tak vznikla sbírka více jak sta unikátů, všeobecně považovaná ze jednu z nejlepších a nejrozsáhlejších. K jejímu významu posléze přispěly i obě světové války, v jejichž průběhu utrpěla komplexnost uznávaných zahraničních sbírek, zvláště pak v Římě a v Paříži. Kleinova sbírka byla v té době ukryta.

A ukrytou zůstala vlastně až do roku 1969, kdy byla vystavena v bývalém františkánském klášteře v Hostinném.

Tady se můžete seznámit s tak významnými díly světového sochařského umění, jakým je například Myronův Diskobolos - věčný symbol touhy člověka po co nejlepším výkonu. Hlava Diskobola byla zhotovena podle originálu z římského Muzea delle Terme a tělo podle originálu v vatikánského muzea. Nechybí tady ani proslulá Niké z ostrova Samothraké, jejíž originál, složený z více jak sto kousků, je možno spatřit v pařížském Louvru.

A je tu i odvěký ideál krásy ženského těla - Afrodité nalezená v roce 1820 v Mélu. Vznikla sto let před naším letopočtem a její kopie získala v Hostinném čestné místo. Pozoruhodným dílem je sousoší kněze Laokoona, které vytvořil rhodský sochař Hagesandros a jeho dva synové Polydoros a Ethanodoros. Zajímavé je, že po nalezení sousoší v Římě roku 1506, navrhoval doplnění jeho chybějících částí Michelangelo, ale sám se prý neodvažoval do originálu zasáhnout.

A pak by mohl výčet slavných antických soch pokračovat známou Athénou a Marsyasem, nalezených samostatně, ale patřících podle důkazů profesora Kleina k sobě, mnoha bustami v čele s dokonalou hlavou bohyně Héry z Olympu, řadou reliéfů, postavami gladiátorů či třeba vozatajů.

CO JEŠTĚ VIDĚT: Hostinné se pyšní svým náměstím se souvislým loubím a řadou renezančních domů, jimž dominuje budova radnice proslulá sochami obrů podpírajících její věž. V městě se narodil slavný vynálezce hlubotisku Karel Klíč, ale bohužel tady po něm najdeme pouze pamětní desku. Se zdejší historií je možno se seznámit blíže v Muzeu Podkrkonoší. Zajímavým místem je blízká Dolní Olešnices renesačním kostelem sv.Jakuba, pozdně barokní Kalvárií z roku 1797 a chráněnou lidovou stavbou, která je typickým představitelem

lidové architektury Podkrkonoší.