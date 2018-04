Host natočil pokojskou, jak mu slídí ve věcech. Z videa je senzace

Někteří hoteloví hosté si zamykají všechny věci do kufru nebo do skříně, aby se jim v nich nikdo nehrabal. Jsou i tací, kteří si schovávají zubní kartáček. Pokud by se vám to zdálo paranoidní, tak po zhlédnutí videa z YouTube, kde si host natočil skrytou kamerou počínání jedné pokojské, vám to zase tak přehnané připadat nebude.