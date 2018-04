Hory nabízejí lyžařům ideální podmínky

Krkonoše

V nejvyšších českých horách leží 80 až 130 centimetrů přírodního prachového sněhu, na sjezdovkách s umělým zasněžováním dosahuje metru a čtvrt.

V Harrachově jezdí všechny vleky a lanovky, sjezdovky jsou upravené. Rovněž tak závodní běžecké tratě, Běžecká magistrála a Krkonošská lyžařská cesta jsou upravené v plném rozsahu.

V Rokytnici nad Jizerou jezdí vleky na Studenově i v Horních Domcích, rovněž lanovka na Lysou horu. Sjezdovky jsou upravené, se 75 centimetry prachového sněhu.

V lyžařském středisku Medvědín-Mísečky se lyžuje na 120 centimetrech sněhu, jezdí lanovka a všechny vleky. Kvůli lavinovému nebezpečí se však turisté stále nedostanou do Modrého dolu, do Dlouhého dolu ani do Kotelních jam. Sněhové podmínky ve všech krkonošských střediscích detailně ZDE.

Jizerské hory

I zde jsou všechna lyžařská střediska v provozu. Na sjezdovkách leží od 40 do 90 centimetrů sněhu. V Bedřichově jezdí všechny vleky, rovněž tak ve středisku Tanvaldský Špičák i na Severáku.

V provozu jsou vleky také ve Smržovce, Desné, Černé Říčce, Josefově Dole, Zásadě, Kořenově-Rejdicích, Plavech, na Ještědu a v dalších střediscích. Jizerská magistrála je upravená. Sněhové podmínky v Jizerkách detailně ZDE.

Orlické hory

Podle Horské služby se vrstva sněhu na hřebenech pohybuje kolem 90 centimetrů. Běžecké trasy v okolí středisek a na hřebenech od Olešnice po okolí Říček jsou upravené. Na sjezdovkách je půlaž metrová vrstva sněhu. Sněhové podmínky ve horských střediscích detailně ZDE.

V okolí Horské Kvildy, Kvildy a Filipovy Huti povedou trasy nedělního Šumavského Fischer Skimaratonu Sport und Freizeit 2003. Start závodu v běhu na lyžích je na šumavském Zadově v 10 hodin a účastníci absolvují trasy dlouhé dvačtyřicet, dvacet, osm a tři kilometry. Pořadatelé skimaratonu registrují přihlášky více než čtyř stovek lyžařů.

Šumava

Na sjezdovkách leží přes půl metru sněhu, všechny vleky jsou v provozu. Z areálu Zadov hlásí 95 centimetrů sněhu. Kvůli jarním prázdninám zde bude denně od 18 do 21 hodin večerní lyžování. V sobotu i neděli se zde také budou konat snowboardové soutěže.

Upravené jsou na Šumavě i lyžařské stopy pro běžkaře, které nabízí i středisko u Lipna Kramolín. Tady leží na sjezdovkách přes 70 centimetrů sněhu.

Vysočina

V posledních dnech mrzne, přírodní sněhová vrstva není vysoká, pohybuje se od deseti do patnácti centimetrů, prakticky všechny vleky jsou však v provozu. V Novém Městě na Moravě a jeho okolí se dá lyžovat na vrstvě prašanu, na svazích jsou zásoby umělého sněhu.



Beskydy

Zdejší sjezdovky pokrývá zhruba kolem 60 až 90 centimetrů sněhové pokrývky. Detailně najdete sněhové podmínky v Beskydech ZDE.



Jeseníky

Na sjezdovkách leží tvrdý zmrzlý sníh. Je perfektně upravený, přitom však není nebezpečně zledovatělý. Ani při vysoké návštěvnosti se kvalita sjezdovek výrazně nezhoršuje a nevznikají nebezpečné muldy.