Hory lyžařům přejí, slunce i sníh bude

Přímo ideální podmínky pro lyžování jsou ve všech zimních střediscích na Šumavě. Například Lubský svah u Špičáku nabízí večerní lyžování od 19 do 21 hodin, železnorudské Samoty od 18 do 21 hodin. Na Železnorudsku se upravuje 40 kilometrů běžeckých stop, které navazují na stopy na Prášilsku. Ubytování lze stále sehnat bez větších potíží. Hlavní komunikace jsou pokryté zledovatělou vrstvou, ale jsou sjízdné i bez sněhových řetězů. Zadov má od devadesáti do sto třiceti centimetrů sněhu a stejně jako na Kramolíně i tady pracovníci areálu zasněžují. Permanentka na všechny vleky v zadovském areálu přijde dospělého denně na 310 korun.

Na Vysočině jsou výborné sněhové podmínky a všechny sjezdovky jsou v provozu. Nejlepší vyžití nabízí vyznavačům sjezdového lyžování Harusův kopec v Novém Městě na Moravě, kde je v současné době více než 60 cm sněhu. Na Novoměstsku jsou skvěle připraveny také běžecké tratě, které budou o víkendu hostit i tradiční závody o Zlatou lyži.



Dobré podmínky nabídnou víkendovým lyžařům i Krkonoše. Ve Špindlerově Mlýně a Peci pod Sněžkou leží na sjezdovkách kolem 150 centimetrů sněhu, vleky a lanovky jezdí. Při cestách po hřebenech, kde leží až dva metry sněhu, by měli běžkaři dbát zvýšené opatrnosti, neboť na některých místech vítr zavál tyčové značení. V Krkonoších varuje horská služba před akutním nebezpečím sesuvu lavin. Všechny rizikové lokality jsou uzavřeny, turisté by tam proto neměli za žádných okolností vstupovat.



Naopak záchranáři na Jesenicku ve středu lavinové nebezpečí odvolali. Na Červenohorském sedle je jasno, bezvětří a dva stupně nad nulou. Na vrcholcích jesenických hor leží 70 až 170 centimetrů sněhu. Vleky jsou v provozu a na horách panují ideální podmínky pro lyžování.



Výborné podmínky pro lyžaře jsou i v Orlických horách. Střediska v Deštném a Říčkách hlásí kolem 150 centimetrů sněhu, všechny vleky jsou v obou areálech v provozu. Na hřebenech Krušných hor panuje slunečné počasí s teplotami kolem nuly. Na hřebenech leží až dvoumetrová vrstva sněhu, všechny lyžařské vleky jsou v provozu. Pro vyznavače běžeckého lyžování je v okolí Božího Daru, Klínovce a Perninku připraveno až 120 kilometrů upravených běžeckých stop.



Rovněž Beskydy předpokládají na víkend dobré sněhové podmínky. V hlavních lyžařských střediscích leží od 110 do 176 centimetrů sněhu. Funguje většina vleků a lanovek. Na horách je převážně jasno a bezvětří.