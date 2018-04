Hory, kde se budete cítit jako doma

A Tatry jsou krásné, jejich bílé štíty se důstojně pnou nad zelenými dolinami, kde se líně převalují husté cáry mlhy. Jak říkají Slováci, Tatry se Čechům za společného soužití dostaly pod kůži a po letošní sezoně se zdá, že jsme si tam cestu znovu našli.

Podle statistik turisté z České republiky hrají na Slovensku prim: letos v létě tvořili 22 procent všech návštěvníků.

Dovolená pro každého

Tatry -­ to je přitom dovolená pro každého. Naleznete zde jak náročné trasy pro trénované sportovce, tak i nenáročné stezky vhodné pro rodiny s dětmi. A pokud vás překvapí déšť, můžete zažít i nevídané dobrodružství. To když se třeba rozvodní jinak přehlédnutelné potůčky a změní se v dravou řeku, která přehradí stezku. Někteří to vzdávají a vracejí se, kudy přišli, ti odvážnější si házejí svázané boty kolem ramen a vrhají se napospas dravému proudu.

Po takovém výkonu si turista zaslouží v mezizastávce ­ v nevzhledné komunistické krabici ve Slezském domě, v nadmořské výšce 1670 metrů nad mořem ­ něco na zahřátí. Tady pod Gerlachovským štítem přichází ta správná příležitost vysušit promáčené boty a nabrat druhý dech.

Stejně si však přejte, ať vám na cestu z Hrebienku do Slezského domu ve Velické dolině raději svítí sluníčko. Nebude to sice takové dobrodružství, ale ten výhled na bílé tatranské obry vám to vynahradí. Doslova historický, údajně se sem vyšplhal V. I. Lenin, a pro ty zdatnější je výstup na Rysy. Ale to si musíte přivstat.

Ti méně zdatní mohou cestu na Rysy ukončit už u Popradského plesa. Chvíli si zde posedět ve společnosti ohromných světlých velikánů, na které se drápou malé postavičky trpaslíků s batůžky na zádech, to stojí za to.

Kouzlo horských chat

Své kouzlo mají v Tatrách horské chaty ­ ať už to je Bílkova, Zámkovského, Téryho (Slováci jí přezdívají Terička)... Ta nejstarší, Rainerova, zde vyrostla v roce 1863. Nejvýše položenou chatou je Chata pod Rysy v nadmořské výšce 2250 metrů nad mořem.

Chaty jsou většinou obložené dřevem, voní tam čaj s rumem a zelňačka. Na Čechy tam čeká překvapení: velmi často čepují staropramen. Ale ta představa, jak zdatní šerpové táhnou nahoru sud s pivem, je hrůzostrašná. Může se dokonce stát, že vám v ústech zhořkne i první doušek.

Na chatách bývá v létě vždy plno, vynechat ji na cestě strmě vzhůru je doslova hřích.

Na Rainerovu chatu můžete vyrazit z Tatranské Lesné. Cesta vede lesem podél Studeného potoka. Cestu vám zpříjemní několik vodopádů: Dlouhý vodopád a Vodopády Studeného potoka. Jejich burácivý zvuk nenechá nikoho na pochybách, že se k nim blížíte. A pokud zasvítí sluníčko, duha rozehraje padající vodu všemi možnými barvami.

A co dělat k večeru po túře?

Jednoznačný prim hrají termální koupaliště, třeba to v Bešeňové nebo ve Vrbově. Je však nutné se připravit na bojové podmínky. Ve Vrbově například neteče teplá voda a jen málokdo má v sychravém podzimu chuť na studenou sprchu. Také s fénem zde nepochodíte, jednoduše zapomněli udělat elektrické zástrčky. Prostě jste v Tatrách.

Většina českých návštěvníků se shoduje, že i tady se už leccos změnilo. Čaj, kterému kdysi na Téryho chatě říkali nosičský, se dnes jmenuje šerpovský," směje se Radek Böhm ze Stonavy. A mohli bychom hledat dál: ceny zůstávají pro turisty z České republiky příjemné, v zubačce ohlašují zastávky ve třech jazycích.

Snad i proto sem nachází cestu stále více zahraničních turistů. Převládají Poláci, Maďaři, objevují se i Britové.

Jen úsměvů a ochoty v restauracích a obchodech není opravdu na rozdávání. Snad halušky se slaninou a brynzou dokážou tento dluh splatit. Ale i ty musíte v Tatrách hledat.



Může se hodit Jak se dostat



Na cestě do Tater je nejlepší překročit hranice v Makově. Odtud se jede do Žiliny a Popradu.



Kolik stojí ubytování



Nejlevnější ubytování lze sehnat v soukromí (od 200 korun) v téměř každé vesnici. Mnohem dražší jsou hotely, za čtyřhvězdičkový zaplatíte od 2100 korun do čtyř tisíc korun. Nejlépe je ubytovat se ve vesnicích podél lanovky a nahoru dojíždět. Například na Štrbské Pleso je možné vyjet autem, ale zaplatíte drahé parkování.