Jak přežít hory bez sněhu. Osvědčené tipy na dovolenou bez lyží

Ze všeho nejdřív vám poradíme, jak zkusit přece jen nějaký ten sníh nahoře v horách najít. Takže jak na to?

V Alpách se stal v posledních letech velmi oblíbenou zimní aktivitou skitouring, který rychle proniká i k nám. Nahrazuje skialpinismus, který byl dlouhá léta považován za adrenalinový a fyzicky náročný sport jen pro úzkou skupinu nadšenců. Skitouring je taková zimní turistika pro každého. Díky lehkému vázání a speciálním lyžím s "tuleními pásy" můžete vyšlapat po okraji rozbředlé sjezdovky na hřebeny či se vyvézt lanovkou kamkoli, kde je sníh, a užít si nádhernou horskou túru, i když už jsou mnohde terény pro běžky rozbité.

Na kolo v lednu? Letos ano!

Není přitom vůbec nutné rovnou všechno vybavení pro letošní podivnou zimu bez sněhu nakupovat. Pokud toužíte dát si během zimních, leč nečekaně teplých slunečných dní na čerstvém vzduchu do těla, nebojte se zajít do sportovních půjčoven. Třeba právě vybavení pro skitouring mají jak ve Špindlerově Mlýně, tak i ve Vrchlabí, v Železné Rudě či na Králickém Sněžníku.

Můžete také šlapat na sněžnicích, které se půjčují nejen v outdoorových obchodech, ale padesát párů nabízí třeba infocentrum v Železné Rudě. Abyste si užili zimních sportů, nemusíte zůstávat jen na české straně Šumavy a Českého lesa. Stále pěkné trasy jsou na Schönebenu či na bavorské Silberhütte.

Zimní cyklistika. Zdroj: Fotobanka Karlovarského kraje Skitouring

A co když sníh široko daleko vážně není? I na to jsou půjčovny nachystané. Ve frymburské půjčovně na náměstí najdete uprostřed zimy nejen kola, ale i koloběžky či in-line brusle, takže místo na zamrzlém jezeře se můžete projet podél přehrady po Jezerní stezce, vedoucí do Lipna nad Vltavou.

Z Harrachova si udělejte cyklovýlet k Vosecké boudě, odkud sjedete dlouhým údolím Mumlavy kolem Mumlavského vodopádu zpět do Harrachova. Krásně průjezdná je v těchto dnech také třeba cyklostezka Bečva, vedoucí údolím podél Vsetínské Bečvy.

Zimní golfové tipy

V letošním extrémním počasí nabízejí některá golfová hřiště své služby i v lednu. Jako třeba Ostravice. Zajímavou příležitostí, jak využít špatné počasí a seznámit se poměrně levně s golfem, je indoor golf. Například Golf Club Horal ve Velkých Karlovicích nabízí školu golfu, kde zaplatíte za půl hodiny hry na golfovém simulátoru pod vedením trenéra 100 Kč včetně zapůjčeného vybavení.

Do těla si můžete dát i na squashi či tenisu ve Sportareně Lipno či se pobavit večer s přáteli u bowlingu.

Než se trápit při oblevě na mokré sjezdovce, stojí za to zpestřit si odpoledne snowtubingem, což je řádění na obřích duších po klouzačce, jakou mají třeba v Dětském parku médi Kubíka ve Frymburku.

Vzrušující atrakcí je také bobová dráha. První ve střední Evropě v délce 1,5 km byla postavena v roce 1997 ve Špindlerově Mlýně, další s vyhřívaním pak v Harrachově. Téměř kilometrová funguje po celý rok v Janově nad Nisou, kde projedete po jednom či ve dvojicích 22 zatáček na lehce ovladatelných bobech s gumovými kolečky. Jízdu samy zvládnou i malé děti. Podobnou bobovou dráhu jsme vyzkoušeli také na Dolní Moravě v oblasti Králického Sněžníku.

V Orlických horách nabízí každé větší středisko adrenalinové jízdy na čtyřkolkách nebo sněžných skútrech.

Bobová dráha v Janově nad Nisou, Jizerské hory Golfový simulátor v Golf Clubu Horal ve Velkých Karlovicích, Beskydy

Jak zabavit děti bez sněhu

Děti jistě potěší, když si horský pobyt zpestříte návštěvou zoologické zahrady. Ta nejslavnější pod horami je v Liberci, kde mají proslulé bílé tygry. Ze Šumavy to není daleko do zoo v Hluboké nad Vltavou ani přes hranice do rakouského Waldingu či Altenfeldenu, kde uvidíte i slony, lvy a opice.

Roztomilá maličká zoo stojí u rodinného penzionu Dřevona v Hraběticích v Jizerských horách. Mají tu nejen koně, ale i velblouda, klokana, a dokonce malou pumu. Koně zapřáhnou do saní a můžete se projet až k rozhledně na Královce.

Pokochat se pohledem na zvířata můžete v Deštném v Orlických horách, kde se v lednu pořádá tradiční akce Šediváčkův long, jeden z nejtěžších evropských závodů psích spřežení.

Oč míň je sněhu, o to víc lidí míří do bazénů. Příkladem může být nejen Liberec a jeho Babylon, ale třeba též jižní Šumava. Přestože díky zasněžování funguje rodinný areál Lipno na zdejší poměry velmi dobře, mají na Lipensku spoustu míst, kde si můžete v zimě užívat vodní radovánky. Akvapark ve Frymburku potěší toboganem, vířivkou, parní komorou, solnou jeskyní, thajskými masážemi i řadou wellness procedur. Lákavou novinkou letošní zimy je Hopsárium v Lipně nad Vltavou, o kterou rozšířil nabídku vodní ráj Aquaworld Lipno. Do středomořského vodního ráje Mediteraneum s teplou slanou vodou můžete vyrazit kousek za hranice do bavorského Waldkirchenu. Nebo si vychutnat špičkové wellness na druhé straně Lipna v Schönebenu a Aigenu.

V Beskydech nabízí náhradní program relaxační wellness-centrum v hotelu Horal, jehož bazény s vyhřívanou vodou, saunový svět a fitnesscentrum slouží nejen hotelovým hostům, ale i veřejnosti. V nabídce je každý den po ránu saunování s dětmi při nižších teplotách včetně rituálu Dětské čarování. Hotelové dětské animační programy mohou využívat nejen hosté hotelu, ale i rodiny, kde si dospělí objednají hotelovou masáž. U hotelu funguje i kluziště.

Minizoo v Hraběticích v Jizerských horách

V Jeseníkách se probudily k životu díky novému majiteli nejstarší moravské lázně Velké Losiny. Po dlouhodobé devastaci prošly obrovskou rekonstrukcí a teplé termální prameny s léčivou sirnou vodou, která má blahodárné účinky na pohybový aparát, brzy začnou tryskat do nového termálního parku s krytým i venkovním bazénem.

A hledáte-li adrenalin, pak pro vás máme krkonošský tip kousek od Pece, v Mladých Bukách: designový wellness hotel Grund resort Golf&Ski, který v zimě využívá přilehlé golfové hřiště pro novou adrenalinovou disciplínu zvanou snowkiting. Jde o ježdění na lyžích, kdy člověka pohání plachtící drak (zaplatíte 1 800 Kč za tři hodiny). Navíc přímo v hotelu bývají občas velmi zajímavé výstavy výtvarného umění, např. Františka Kupky, Josefa Čapka, Bohuslava Reynka, Karla Malicha či Josefa Šímy. Výlet si můžete ideálně prodloužit návštěvou blízkého Havlova Hrádečku.

Výlety za jídlem

Zajímavý celodenní výlet spojený s gastronomií představuje výšlap na nejstarší a největší horskou chatu na hřebenech Krkonoš Luční boudu, jejíž základní kameny byly položeny už v 17. století. Majitel pořádá na chatě klubové koncerty a jiné kulturní akce. Hrálo tu třeba Divadlo Járy Cimrmana i kapela MIG 21. V místním vysokohorském pivovaru na Bílé louce vaří vlastní pivo Paroháč nebo třeba zázvorový speciál. Ve sklepích Luční boudy zraje ve výšce 1 400 metrů archivní víno. A také tu mají veliké rybí sádky, protože "luční" kuchař umí dokonale upravit čerstvé rybí speciality.

Kozí steaky, grilované kozí sýry a další kulinářské lahůdky nabízejí v Lesní boudě, kam se dostanete z Pece buď pěšky, nebo vyvezete-li se lanovkou na Hnědý vrch. Na Jelení boudě, vévodící Jelení louce, umějí báječně připravit spoustu dobrot z borůvek podle starých krkonošských receptů. Mrazáky plné borůvek mají také v horské chatě Paprsek, jejíž restaurace je proslulá panoramatickým výhledem.

Severně od Jablonecké přehrady vévodí horskému valu vrch Královka s kamennou rozhlednou. A kousek pod ní stojí krásně zrekonstruovaná Prezidentská bouda, kde výborně vaří zvěřinu a typická horalská jídla včetně houbového kuby… Nad Jizerkou si nenechte ujít Kiosek na promenádě, kde se občerstvíte za velmi specifických okolností - za jídlo zaplatíte tolik, kolik chcete dát. A určitě ochutnejte skvělou domácí kuchyni na legendární chatě Pyramida či v Panském domě na Jizerce.

Z Beskyd či Javorníků si můžete udělat výlet na Soláň, kde je celoročně otevřená Zvonice Soláň, neobvyklé informační centrum s galerií, které pravidelně pořádá výstavy, besedy a koncerty. Hned vedle je penzion, v němž vaří výborné strapačky a další domácí moravské speciality.

Objevte sklárny i bunkry

České hory jsou spojené s historií sklářství. Nejstarší sklárnu v Čechách, založenou před rokem 1712, najdete na jilemnickém panství hrabat Harrachů, tedy v Harrachově. Ke sklárně a muzeu patří také minipivovar Novosad & syn a speciální lázně. Je to jedno z mála míst v republice, kde se můžete vykoupat v pivě. Dlužno dodat, že průkopníky této procedury jsou první pivní lázně v Rožnově pod Radhoštěm. Leccos o sklářství se dozvíte též v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, jež letos slaví 110 let od založení.

Nebo co třeba zkusit Muzeum hraček v Albrechticích, kde mají dřevěné hračky tradici už od roku 1908? Stařičkou továrnu vlastní firma Detoa, která patří mezi poslední výrobce hraček ze dřeva u nás i v Evropě. Tady uvidíte, jak se rodí populární Milerův krteček a další jeho postavičky. Děti si mohou samy něco zkusit vyrobit.

Stále větší oblibu si na Šumavě získává Stezka korunami stromů nad Lipnem, která je v zimě otevřena od 10 do 16 hodin. Pro lyžaře, kteří sundají lyže a vydají se k této netradiční, 40 metrů vysoké rozhledně na vrcholu Kramolína, je zdarma k dispozici úschovna sportovního vybavení a půjčovna outdoorové obuvi.

Výjimečně silným zážitkem je Školní muzeum v Bad Leonfeldenu na rakouské straně Šumavy. Charizmatický průvodce vás seznámí nejen s tím, jak pochmurně vypadala školní škamna za císaře pána, ale i s rychlou a hrůzostrašnou proměnou rakouského školství po nástupu Hitlera.

Wellness-centrum v hotelu Horal, Beskydy Ještěd láká po celý rok, zajímavé snímky můžete pořídit během inverze. Výlet do NP Bavorský les. na snímku areál u Neuschönau

Do života horalů v Beskydech můžete nahlédnout díky komentované prohlídce barokního kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích. Nebo navštivte Karlovské muzeum, přibližující život lidí na Valašsku, v čemž samozřejmě vyniká věhlasný rožnovský skanzen. V nedalekém Valašském Meziříčí můžete vidět Moravskou gobelínovou manufakturu.

Milovníky techniky nadchne v Jeseníkách exkurze do útrob přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Ačkoli jsou organizované výlety k horní přehradě v zimě přerušeny, nic vám nebrání si k jezeru na vrcholu populární "uříznuté" hory udělat pěší procházku od lanovky v Koutech nad Desnou.

České hory jsou také prošpikované vojenskými železobetonovými pevnostmi, které měly po vzoru francouzské Maginotovy linie bránit republiku před německou agresí, než přijedou na pomoc západní spojenci. O historii předválečného opevnění z 30. let se dozvíte třeba v tvrzi Hanička v Orlických horách či v krkonošské pevnosti Stachelberg.

Tradičním českým turistickým magnetem jsou desítky rozhleden, z nichž nejvíc jich stojí v Jizerských horách. Hitparádě všelijakých českých věží vévodí ladná křivka libereckého Ještědu, který byl na přelomu tisíciletí odbornou porotou i laickou veřejností zvolen nejkrásnější českou stavbou 20. století.