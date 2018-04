Horské hotely jsou již téměř vyprodány

Lidé, kteří chtějí strávit zimní dovolenou na horách, by neměli se sháněním ubytování otálet. Nabídka hotelů a penzionů se rychle tenčí a zajistit si volný pokoj v požadovaném termínu a kvalitě dá stále více práce. "Jednotlivým rodinám jsme stále ještě schopni zajistit prakticky všechny druhy pobytů a v jakémkoliv termínu. Pokud by ale někdo potřeboval na jednom místě ubytovat celý autobus turistů, příliš by si už vybírat nemohl," uvedl vedoucí cestovní kanceláře Ingtours ve Vrchlabí Petr Schiefert.