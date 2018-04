Nejkrásnější „Babička zubačka“ na světě. Technický klenot Švýcarska

Stavba pro turisty

Mezi Thunským a Brienzským jezerem leží proslulé lázeňské městečko Interlaken (tedy doslova mezi jezery), kam už před 200 lety začali přijíždět zámožní turisté z celé Evropy. A jedním z „povinných“ výletů během jejich pobytu byla výživná túra na náhorní plošinu Schynige Platte, odkud jsou nádherné výhledy jak na jezerní krajinu, tak na zasněžené vrcholky Bernských Alp v čele s Mönchem, Eigerem a Jungfrau.

Fyzicky náročný výstup ovšem zdatným jedincům zabral zhruba pět hodin, alternativou byl drahý a náročný výjezd s pomocí koní či mul. Ale v roce 1893 se všechno změnilo a na náhorní plošinu začala po unikátní ozubené trati jezdit parní lokomotiva, která spojila vesnici Wilderswil ležící ve výšce 584 metrů s náhorní plošinou.

Už sto let na elektřinu

První ozubnicová železnice byla sice zprovozněna v USA, nicméně právě švýcarští inženýři se nejvíce zasloužili o rozvoj této techniky a postavili první ozubnicové dráhy v Evropě, z nichž většina je stále plně funkční. A to platí také v případě ozubnicové železnice mířící na Schynige Platte do výšky 1 967 metrů. Na trati navíc stále působí dobový vozový park s průměrným stářím vagonů a lokomotiv sto let. A přestože je už od roku 1914 železnice elektrifikovaná, čas od času se na ní vrací také parní lokomotiva.

Jízda vzhůru představuje neskutečný zážitek. Sedm kilometrů dlouhá trať využívající čtyř tunelů a několika mostů vede po úbočí hory a za velkými okny vagonů jsou dech beroucí výhledy na romantické alpské louky, jezera v údolí i na zářící vrcholy nedalekých čtyřtisícovek.

Vyhlídková túra na Schynige Platte má velkou výhodu v tom, že už vede téměř po rovině.

Poněkud drahá legrace

Jede se hodně pomalu, stejně jako před sto lety. Vláček, jehož lokomotiva není na začátku, ale naopak na konci soupravy, má rychlost necelých deset kilometrů v hodině. Ale nikomu to nevadí, protože samotná jízda je fantastickým zážitkem.

Ostatně, není to žádná levná záležitost. Jízdenka z údolí na náhorní plošinu Schynige Platte a zpátky stojí pro dospělého v přepočtu 1 430 korun, jednosměrná vychází na 770 korun (děti do patnácti let v doprovodu rodičů jezdí zdarma). Jedna jízda trvá 52 minut a nejvyšší převýšení činí 25 procent. A když máte štěstí, jedete hodně starým vozem, třeba v otevřené letní úpravě bez oken.

Během padesáti minut překoná ozubená železnice Schynige Platte Bahn výškový rozdíl téměř 1 500 metrů. Výhodu mají vždycky ti, kdo sedí u okýnka. Výhledy jsou fantastické.

Alpská botanická zahrada

Na náhorní plošině čeká na turisty celá řada atrakcí. Jednou z nich je bohatá alpská zahrada, která byla založena již v roce 1927 a dnes je zde na ploše necelých deseti tisíc metrů čtverečních soustředěno na 600 druhů alpských horských rostlin a kapradin, které se v přírodě švýcarských Alp nad hranicí lesa už běžně nevyskytují. Součástí Alpské zahrady je také malá expozice, která dokumentuje změny v alpské přírodě působením člověka i změnami klimatu. Vstup do alpské botanické zahrady je zdarma a její podrobná prohlídka zabere klidně i dvě hodiny.

Jednou z atrakcí na Schynige Platte je alpská botanická zahrada. Takové obyčejné nádraží. Až na to, že leží ve výšce dva tisíce metrů.

Nenáročné okružní túry

Technické údaje Výstavba tratě začala v roce 1891, dokončena byla 1893.

Dolní zastávka je ve výšce 584 metrů, horní ve výšce 1 967 metrů.

Převýšení - 1 383 metrů, délka tratě - 7 257 metrů.

Průměrné převýšení je 19 procent, nejvyšší 25 procent.

Nejvyšší rychlost - 12 kilometrů za hodinu.

Vozový park: parní lokomotiva z roku 1894, 11 elektrických lokomotiv z let 1910 – 1914 a 20 osobních vozů z let 1893 – 1931.

Největší práci při náročném stoupání odvedla železnice a na náhorní plošině se člověk také už příliš nezapotí. K dispozici jsou zde dvě základní okružní túry. První z nich míří na vyhlídku Daube, odkud je fascinující výhled na Interlaken a pak dále na vrcholek Oberberghorn a zpátky ke stanici železnice, což zabere zhruba hodinu a půl.

O hodinu delší je výprava na Lauchernhorn. Odtud se můžete vrátit zpátky k zastávce železnice, což zabere dohromady necelé tři hodiny, nebo pokračovat k chatě Männdlenen a pak dále do Firstu. Tato túra je považovaná za nejkrásnější v celé oblasti, je ovšem relativně náročná: měří 15 kilometrů a zabere zhruba šest hodin. Z Firstu je možné sjet lanovkou do Grindelwaldu.

Zahrajte si na alpský roh

Na náhorní plošině Schynige Platte je možné také přespat a pozorovat odtud fascinující východ či západ slunce. Ostatně první hotel zde byl vybudován již roku 1899. Před třemi lety byl horský hotel zmodernizován a dnes nabízí ubytování v šesti pokojích.

Mnohem vyhledávanější je ovšem jeho restaurace Panorama s prostornou terasou s výhledem na Bernské Alpy. Přestože má místo pro zhruba 150 hostů, při obědě za hezkého počasí bývá úplně plná. A od května do konce října si můžete před restaurací poslechnout zvuk tradičních alpských rohů a také si tento tradiční hudební nástroj vyzkoušet.