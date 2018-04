Horská střediska už čekají na lyžaře

Každý zimní víkend vyjíždí z Prahy tisíce aut s lyžemi. Míří do hor v takovém množství, že ve střediscích spíše narazíte na souseda než na domorodce.Špindlerův Mlýn - Pokud chce člověk z Prahy vyrazit za lyžováním, nejkratší cesta vede do Krkonoš. Tamní provozovatelé lyžařských areálů investovali před letošní zimou miliony korun do výměny zastaralých dopravních zařízení, do umělého zasněžování i do rozšiřování sjezdových tratí. Největší novinky si letos pro lyžaře překvapivě připravila zejména menší střediska. Provozovatelé velkých areálů většinou provedli jen menší úpravy svých zařízení a šetřili síly na větší investice v příštím roce. "Rozšířili jsme technické zasněžování Javoru, Vysokého svahu a Zahrádek. Také jsme provedli terénní úpravy na spojovacích cestách, aby lidé i při nedostatku přírodního sněhu mohli přejíždět mezi sjezdovkami bez obav, že si poničí lyže," uvedl Jiří Karlík ze ski areálu v Peci pod Sněžkou. Lidé podle něj určitě uvítají i zvýšení přepravní kapacity bezplatných skibusů, které budou stejně jako loni přivážet lyžaře z Trutnova a zajišťovat jejich přepravu mezi dolní stanicí lanovky na Portášky ve Velké Úpě, hotelem Horizont a sjezdovkou Javor. Na Javoru bude pro snowboardisty po celou sezonu připraven speciální areál s terénními nerovnostmi a skoky. "Výraznější rozšíření služeb plánujeme až na příští rok, kdy chceme postavit novou sedačkovou lanovku na Hnědý vrch," konstatoval Karlík. Sjezdaři proto budou moci letos ve Špindlerově Mlýně ocenit rozšíření části červené sjezdové tratě a drobné terénní úpravy turistické sjezdovky ve Svatém Petru. O něco lépe na tom budou snowboardisté, kteří na Horních Mísečkách najdou úplně nový speciálně upravovaný terén včetně skoků a nerovností. Vyznavačům jízdy na jedné lyži bude opět sloužit i uměle osvětlený snow park ve Svatém Petru se stometrovou akrobatickou rampou, dvěma skoky a bezmála půl kilometru dlouhou boardercrossovou tratí.Krkonoše v zimě nenabízejí pouze upravené sjezdovky, ale i tři sta padesát kilometrů běžeckých tratí, o jejichž pravidelnou údržbu se starají provozovatelé lyžařských areálů a správci parku. Od loňského roku mohou běžkaři využívat Krkonošskou lyžařskou cestu, která propojuje hlavní horská střediska a umožňuje nástup na místní turistické i závodní běžecké tratě. Přestože se přibližně sto dvacet kilometrů nejkvalitnějších stop vyznačených mezinárodními lyžařskými značkami několikrát týdně strojově upravuje, běžkaři si minulý rok stěžovali, že na některých úsecích Krkonošské lyžařské cesty často nebyla vyfrézována slibovaná běžecká stopa. "Vloni nám vyřezávání stopy komplikoval nedostatek sněhu. Pokud to letos jen trochu půjde, budeme se snažit běžkařům vyhovět a při každé úpravě tratí připojovat k rolbě i zařízení na frézování stopy," slíbil například ředitel Ski Areálu ve Špindlerově Mlýně Miloslav Kebrle. Přesné trasy většiny značených lyžařských stop v Krkonoších najdou turisté na velkoplošných mapách v horských střediscích i v propagačních skládačkách, jež mohou zdarma získat v informačních centrech i u všech lanovek a vleků.Stačí ujet kolem stovky kilometrů z Prahy a lidé z metropole si mohou užívat sněhu. Pokud se splní předpovědi meteorologů, bude možno začít už nyní lyžovat.