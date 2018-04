Horská střediska již čekají na první sníh

Takhle to na horách zatím nevypadá

Sezona přinese řadu novinek. Například část sjezdovky pokryje umělý sníh. "Kritickou část sjezdovky Přemostění na severní straně Klínovce budeme zasněžovat uměle," řekl ředitel ski areálu na Klínovci Zdeněk Lorenc. Vodní dělo zasněží i část sjezdovek na Neklidu. Netradičně chtějí vyjít vstříc turistům v Božím Daru. V místní mateřské škole, kam chodí jen tři děti, jsou učitelky připravené postarat se i o děti turistů. "Rodiče mohou své potomky přivést v týdnu od čtvrt na osm ráno do tři čtvrtě na čtyři," uvedl starosta Jan Horník. Horské hotely v Božím Daru budou téměř obsazené od Vánoc až do února. "Volno budeme mít až v dubnu," uvedla recepční hotelu Zelený Dům Michaela Volrábová. Ostatní hotely jsou plné z devadesáti procent. Naproti t omu hoteliéři v lyžařském středisku Bublava na Sokolovsku mají opačné starosti. S napětím očekávají, co jim letošní zimní sezona přinese. "Turistů k nám ale jezdí rok od roku méně. Na sousední saské straně je nezaměstnanost vyšší než na Kraslicku," uvažuje majitel bublavského penzionu Aschberg Jiří Lágner. Podle jeho slov začíná sezona v Bublavě tradičně až těsně před Vánoci bez ohledu na to, jestli sníh napadne dříve. V okolí Mariánských Lázní je na zimní sezonu připraven lyžařský areál pro běžkaře, letos i s novou rolbou na pravidelnou úpravu všech čtyř tras v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les v délce od pěti do devíti kilometrů, přímo z předměstí Mariánských Lázní přes golfový areál až po Kladskou. K dispozici bude rovněž opět sjezdovka s vlekem u Koliby a z tohoto místa i kabinková lanovka na Krakonoš. Až napadne sníh, zahájí provoz také tři sjezdovky Na Hájích v Aši. "Na sjezdovce číslo jedna se bude opět lyžovat i večer pod umělým o světlením, vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu až do dvaceti hodin," uvedl vedoucí střediska Eduard Kolá rik.