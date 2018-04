Horská služba se vrací na hřebeny Krkonoš

"Na Labské boudě začneme sloužit od 10. prosince. O obnovení naší služebny na Luční boudě stále jednáme. Bude záležet na tom, zda se jejímu majiteli včas podaří pro nás připravit vhodné prostory," uvedl náčelník krkonošské Horské služby Adolf Klepš.

Obě tradiční hřebenová pracoviště krkonošských záchranářů byla v posledních letech opuštěná. Známé boudy soukromí majitelé z provozních důvodů zavřeli a v prázdných objektech byla přítomnost Horské služby zbytečná. V obou chatách měli záchranáři pouze připravené vybavení a uzavřené služebny mohli využívat v případě nepříznivého počasí, nebo jako provizorní zázemí při pátracích akcích.

Podmínky se zásadně změnily letos v červnu, kdy začala turistům opět sloužit Luční bouda. Opravená Labská bouda přivítá první hosty v průběhu prosince.

"Pokud by se v okolí Luční či Labské boudy v minulých letech někdo zranil, určitě by na naši pomoc čekal o něco déle, protože by k němu museli vyrazit záchranáři až z Pece pod Sněžkou nebo ze Špindlerova Mlýna. Případně by mu musel na pomoc přiletět vrtulník. Rovněž jsme neměli možnost přímého ovlivňování chování turistů na hřebenech. To vše se od letošní zimní sezony díky obnoveným nepřetržitým službám na hřebenech určitě změní k lepšímu, i když to pro nás bude po finanční i personální stránce další zátěž navíc," řekl Klepš.

DESATERO SPRÁVNÉHO NÁVŠTĚVNÍKA KRKONOŠ 1. Nepřeceňovat své síly 2. Na sjezdovkách nelyžovat celý den bez odpočinku jen kvůli maximálnímu využití peněz vydaných za jízdné na vlecích 3. Vždy se řídit pokyny Horské služby 4. Důsledně respektovat veškerá upozornění a neničit orientační a výstražné značení 5. Nevstupovat na uzavřené cesty 6. Před hřebenovou túrou se prostřednictvím médií či přímým dotazem na některé ze služeben Horské služby dokonale seznámit s momentální situaci na celé trase plánované cesty 7. Při dlouhodobějším pobytu na horách nahlásit před hřebenovou túrou její plánovanou trasu svému ubytovateli 8. Při jednodenní návštěvě hor nahlásit plánovanou trasu hřebenové túry na stanici Horské služby v jejím výchozím bodě a v cíli cesty oznámit záchranářům její úspěšné dokončení 9. Neblokovat mobilní linky Horské služby zbytečnými telefonáty, využívat je pouze v případě úrazu 10. Při volání z mobilního telefonu na tísňová čísla 155 nebo 112, nahlásit záchranářům číslo svého mobilu pro případné dodatečné upřesnění místa úrazu a dalších podrobností

Pro záchranáře už sezona začala

Krkonošští záchranáři budou i letos v zimě zajišťovat obvyklý rozsah služeb, na který jsou návštěvníci Krkonoš zvyklí. Během podzimu doplnili veškerý zdravotnický materiál, obnovili dosluhující výstroj a na sezonu připravili i veškerou techniku včetně transportních prostředků a sněžných skútrů.

"Pro nás už je letošní lyžařská sezona v plném proudu, i když se první vleky rozjely teprve před pár dny," zdůraznil šéf krkonošských záchranářů.

Stanice Horské služby jsou v Krkonoších ve všech větších lyžařských střediscích. Záchranáři slouží čtyřiadvacet hodin denně, ale nemusí být stále na stanicích. V době provozu lyžařských areálů se pohybují v blízkosti sjezdovek, v nočních hodinách bývají doma.

"Služba je však stále k dostižení na mobilním telefonu a může kdykoliv vyhlásit pátrací akci nebo zasáhnout jiným způsobem, který bude v konkrétní situaci nejúčinnější," upozornil Klepš.

Od loňské sezony zajišťuje Horská služba všechny služby v lyžařských střediscích výhradně svými stálými nebo sezonními pracovníky, kteří jsou zárukou profesionálního přístupu při zásazích. V zimní sezoně má krkonošská Horská služba čtrnáct stálých, osmnáct sezonních a sto sedmdesát dobrovolných pracovníků.

Před lavinami budou varovat nové tabule

Krkonošské lavinové svahy neprotínají žádné významné komunikace ani neohrožují budovy, takže se na nich nevyplatí budovat nákladné lavinové zábrany. Jedinou ochranou proti lavinám tak zůstávají lesní porosty, jejichž účinnost je omezená. Proto lze návštěvníky Krkonoš před lavinami spolehlivě ochránit pouze uzavřením všech cest v blízkosti lavinových svahů.

"Ohrožené trasy zásadně uzavíráme jen na nezbytně nutnou dobu, a jakmile akutní lavinové nebezpečí pomine, okamžitě je opět otevíráme. Pokud si někdo myslí, že varovné tabule rozmisťujeme na podzim a necháváme je na místě až do konce sezony, velmi se mýlí a mohl by na svůj omyl hodně doplatit. Totéž platí i o uzavírkách kvůli náledí," varoval náčelník krkonošských záchranářů.

Upozornil, že letos budou turisty o lavinovém nebezpečí informovat úplně nové výstražné tabule s nápisy ve třech jazycích a v podobě odpovídající mezinárodním normám. "Na celou zimu je rozmístíme na hranicích všech lavinových území a ve chvíli akutního lavinového nebezpečí je doplníme zvláštní tabulí s výrazným nápisem Stop!" popsal Klepš.