Horská služba je připravena

Kdo se v zimě vypraví na lyže do Beskyd, nemusí mít strach v případě úrazu o rychlou a účinnou pomoc. Zatímco si členové Horské služby ještě na počátku devadesátých let občas stěžovali na nedostatečné vybavení, dnes dohnali své kolegy v cizině. "Nemáme s vybavením pro záchranu lidí v zimě žádné problémy. To naše je zcela srovnatelné s horskými záchranáři v Evropě," řekl šéf Horské služby v Beskydech Radim Pavlica.