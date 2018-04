Horská muzea mají pro turisty pestrou nabídku

Tvrz Hanička patří k nejznámějším místům českého opevnění.

"Muzeum jsme přestěhovali, od úterý do soboty nás návštěvníci najdou v centru Deštného v Orlických horách. Dříve vybudovanou expozici skibobů, tradičních řemesel, orlického skla, tkalcovství a turistiky jsme v podstatě zachovali, ale jinak uspořádali. V budoucnu chceme ještě upravit sklepní prostory pro velké trojrozměrné předměty," řekla pracovnice Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném Jindřiška Šplíchalová. Očekává, že díky výhodnější poloze návštěvnost muzea vzroste. Obec přestěhovala muzeum z restituovaného objektu také proto, aby ušetřila platby za pronájem. Nedaleká Rokytnice v Orlických horách pro letní sezonu upravila expozici Vojenského muzea při pevnosti Hanička. "Vystavené zbraně a vojenská technika zůstaly z předchozích let. Některé objekty pevnosti se snažíme průběžně uvést do stavu z roku 1938, aby návštěvníci viděli, jak vypadalo opevnění hranice Československé republiky budované před druhou světovou válkou," uvedl pracovník pevnosti Robert Pelant. Do provozu pevnosti letos Rokytnice investuje milion dvě stě tisíc korun, z toho zhruba čtvrtinu tvoří náklady na budovaný byt pro správce. Zpět do městské pokladny by se mělo vrátit téměř devět set tisíc korun. Novou expozici v prostorách Obecního úřadu v Olešnici v Orlických horách otevřelo okresní muzeum. "Pohyblivý betlém olešnického rodáka Josefa Utze, který jsme restaurovali a ve spolupráci s Třebechovickým muzeem betlémů znovu uvedli do pohybu, nemá na Rychnovsku obdobu. Pochází ze třicátých a čtyřicátých let a inspiračně i materiálově zapadá do prostředí Orlických hor," řekl odborný pracovník Okresního muzea Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Rudolf Remeš. Expozice, jež návštěvníky seznámí s osudy betléma a jeho tvůrce, je v Olešnici otevřena vždy ve středu od 15.30 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. Okresní muzeum Orlických hor letos také doplnilo expozici v židovské synagoze v Rychnově nad Kněžnou. "Muzeum pořídilo kopii chrámové opony a pláštíku, v němž se uchovávají svitky Tóry, přibyly také panely s výkladem o židovských svátcích. Město vedle toho financuje úpravy židovského hřbitova a podílí se na budování pomníku holocaustu v prostoru před synagogou," sdělil pracovník rychnovské radnice Jan Tydlitát.