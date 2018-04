MTB: nebojte se větších zdvihů, jede to v terénu, nebrzdí do kopce

Dlouhé roky byly ikonou českých cest a cestiček MTB kola s geometrií XC (cross country) – tedy bicykly postavené hlavně do "rychla", ale už méně do "pohodlna". Chtěli jsme prostě být rychlí, neztrácet žádnou energii při šlapání.

Bylo to podobné sjezdovému lyžování. Pořádný sjezdař se neodvážil objevit se před kamarády s něčím jiným než se závodními obřačkami nebo slalomkami. Stejně tak "pořádný biker" musel mít většinou kolo pokud možno se závodní XC geometrií. Mělo to ovšem i svou pevnou logiku. Tato kola byla prostě lehká, rychlá s výbornou stoupavostí do kopců.

Teď se časy mění. Nové trendy dnes určují hlavně revoluční materiály, nové geometrie, větší zdvihy a poloměry kol.

Kola do terénu i do kopců

Zejména nové lehké, ale pevné karbonové rámy umožňují konstruovat kola, která jsou perfektní do těžšího terénu, ale jež přitom vyjedou téměř každý kopec – tedy sen skoro každého pořádného bikera.

"Posun je opravdu velký," potvrzuje dvorní mechanik závodního MTB Teamu České Spořitelny Pavel Čábelický. "Před šesti lety byl zavodní bike s přední odpruženou vidlicí těžký 11 kilogramů. Dnes se na tuto váhu dostane model enduro 29" se zdvihy 165 mm a teleskopickou sedlovkou."

Navíc má jezdec na takových kolech i o něco přirozenější, rovnější posed. Ve spojení s chytrým zadním pružením to znamená menší otřesy do páteře a tím i omezení případných bolestí zad.

I v této kategorii se zvětšuje průměr kol, byť opatrněji než u kol XC. Zdá se, že tady zdatně zabydluje velikost ráfku 27,5".

Nové technologie vyrovnávají i nedostatky jezdců

Autor článku testoval v posledním roce tři představitele této trendové generace – kola Specialized Camber 29“, Stumpjumper 29“a Scott Genius 26“. Sám dosud stoupenec kategorie racing XC byl překvapen, co taková kola umí. Potvrdili to při konzultacích i znalci z oboru.

Pokud to máme znovu přirovnat k lyžování, tak tato vychytaná kola kategorie MTB trail/allmountain svými technologiemi dohánějí i technické nedostatky jezdců a umožní jim jízdu v takovém terénu, v němž by za jiných okolností měli problémy. Tedy podobně, jak nová generace freeridových lyží zejména díky opačnému prohnutí "rocker" umožní lyžovat v těžkém terénu i průměrně pokročilým jezdcům.

Co špičková kola kategorie trail/allmountain vlastně umějí? Jedou skvěle v jakémkoli terénu. Díky chytrému zadnímu odpružení a většímu zdvihu přední vidlice (od cca 110 do 130 mm) jdou terénem jako po másle. Vesměs mají i teleskopickou zasouvací sedlovku, (zajíždí dolů o 12,5 cm) což sjezdový komfort ještě umocňuje.

Výborně však navíc dokážou jet tato kola i po rovině a do kopce. Je to, jak už bylo řečeno, díky dalšímu snižování celkové váhy – zejména karbonovému rámu a dalším komponentům, jež jsou rovněž z tohoto materiálu. Například trailová ikona Scottu, model Genius v top provedení 700, váží pouhých 10,5 kilogramů.

Hlavní nevýhodou tak zatím zůstává vysoká cena. Tyto modely se prakticky nedostanou pod hranici 40 000 korun.